Eesti poolmaratoni meistrivõistlused toovad Rakverre kodumaised tipud

Meeste arvestuses on suurfavoriidiks 26-aastane Leonid Latsepov, kes on viimastel aastatel teinud märkimisväärseid tulemusi nii täis- ja poolmaratonis kui ka lühematel distantsidel. Latsepovi 21.1 kilomeetri isiklik rekord on 1:04.01. Talle pakuvad konkurentsi mullu Sevillas poolmaratoni ajaga 1:06.32 jooksnud Olavi Allase ning äsja toimunud Tartu maastikumaratoni 21-kilomeetrise põhidistantsi võitja Karel Hussar.

Poolmaratoni meistrivõistlustel võistleb naiste arvestuses Liis-Grete Arro, kes püstitas tänavu aprillis Belgias toimunud Euroopa meistrivõistlustel poolmaratonis isikliku rekordi ajaga 1:16.33 ning saavutas 28. koha.

Rakvere Ööjooksu peakorraldaja Marko Tormi sõnul annab Eesti poolmaratoni meistrivõistluste võõrustamine Ööjooksu juubeliaastale erilise tähenduse. "Lisaks tavapärasele rahvajooksule võõrustame sel aastal ka Eesti tippjooksjaid, kes võistlevad meistritiitli nimel. See on suurepärane võimalus harrastusjooksjatel kogeda võistlustunnet riigi parimate jooksjatega, sest professionaalid ja harrastajad jooksevad samal rajal," ütles Torm.

"Korraldajad tegutsevad selle nimel, et tagada kõigile turvaline ja hästi korraldatud võistlus, olenemata sellest, kas püütakse medalit, isiklikku rekordit või nauditakse lihtsalt meeleolukat liikumispidu," rääkis peakorraldaja.

Kergejõustikuliidu tehnilise komisjoni esimees Peeter Randaru rääkis, et Eesti Kergejõustikuliidul on hea meel, et Rakvere Ööjooks on sel aastal Eesti poolmaratoni meistrivõistluste läbiviimise partneriks. "Oleme kindlad, et meistrivõistlustest osavõtjad saavad nautida heal tasemel korraldust ja kogeda Ööjooksu ainulaadset atmosfääri. Edu kõigile osalejatele, korraldajatele ja abilistele," sõnas ta.

Poolmaratoni rada on kaheringiline ja vastavuses Eesti Kergejõustiku Liidu nõuetega. Vajalik lisa 10 km ringile joostakse kohe esimese ringi alguses ning kogu rada on viidatud ja suunatud G4S turvatöötajate ja korraldusmeeskonna vabatahtlike poolt. Eesti meistrivõistluste arvestuses osalevad tippjooksjad stardivad esimesest liinist ehk poolmaratonil osalejate esimesest stardikoridorist. Start on kell 21.20.