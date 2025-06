Tallinnas toimub Baltikumi suurim käsipalliturniir

"Viimastel aastatel oleme võõrustanud ligi 150 klubi meie regioonist," rääkis turniiri korraldaja Jüri Lepp. "Sel aastal toimuvad Leedus samal ajal veel noorte võistlused, mistõttu mõned meie püsikülalised jäävad tulemata. Siiski on hea meel tõdeda, et osalejate arv on endiselt suur ning turniir jätkab tugevalt."

Mänge peetakse nii Kuristiku Gümnaasiumi staadioni välisväljakutel kui ka Kalevi Spordihallis. Erinevad asukohad loovad mängijatele ja publikule head tingimused ning annavad turniirile mitmekesise ilme.

Tallinn Handball Cup on kohtumispaik noortele ja treeneritele, klubidele ja toetajatele. "Meie eesmärk on käsipalli Tallinnas veelgi rohkem nähtavaks muuta," rõhutas Lepp. "Mõtted liiguvad ka turniiri laiendamise suunas. Tahaksime kaasata enam just Skandinaavia klubisid. Ehkki osalejate arv pole viimastel aastatel hüppeliselt kasvanud, oleme nüüd võtnud sihi selle suunas uuesti liikuma hakata. Kõrvalt koolist on meil võimalik lisaruumi juurde saada ja nüüd on vaja eeltööga lihtsalt varakult pihta hakata."

Turniir pakub suurepärast võimalust rahvusvahelisteks kontaktideks, kogemuste vahetuseks ning hooaja lõpu sportlikuks ja meeleolukaks kokkuvõtteks. "See nädalavahetus on käsipalli pidupäev. Mängud käivad mitmel väljakul, treenerid saavad kogemusi jagada ja noored mängijad saavad nautida sporti parimal moel. Meie soov on pakkuda kõigile üks lõbus ja meeldejääv lõpp hooajale," lisas Lepp lõpetuseks.

