VAATA OTSE | Eesti jalgpallikoondis võõrustab MM-valikmängus Iisraeli

Eesti on I-valikgrupis kahe mängu järel kolme punktiga teisel kohal. Valiksari algas eestlaste jaoks 1:2 kaotusega just Iisraelile, kui 22. märtsil Debrecenis toimunud mängus vastasid Maksim Paskotši kiirele avaväravale Dan Biton ja Eli Dasa.

Kolm päeva hiljem alistas Eesti 3:2 Moldova ning on täiseduga jätkava Norra järel teine, ka Iisraelil on kolm punkti. Itaalia peab reedel oma valiksarja esimese mängu, kui sõidab külla Norrale. Moldova on kaotanud mõlemad senised kohtumised.

Eesti koondist ei saa reedeses mängus vigastuste tõttu aidata kaitsjad Karol Mets, Rasmus Peetson, Joonas Tamm ja Kristo Hussar. "Üritasime läbi käia mõned erinevad kooslused, et saada infot. Et mängijad tunnetaks üksteist erinevates positsioonidel," lausus koondise peatreener Jürgen Henn pressikonverentsil.

Mängul mõistavad õigust Prantsusmaa kohtunikud. Peakohtunik Willy Delajod kuulub alates 2020. aastast FIFA kohtunike nimekirja ja on UEFA esimese kategooria kohtunik, tema viimane rahvusvaheline mäng oli Rahvuste liigas novembris, kui vastamisi läksid Soome ja Kreeka. Eesti koondise kohtumist ei ole Delajod seni vilistanud.

Delajodi abistavad äärtel kaasmaalased Erwan Christophe Finjean ja Alexis Auger, neljanda kohtunikuna on ametis Bastien Dechepy. Videokohtunike ruumis tegutsevad prantslased Eric Wattellier ja Jeremie Pignard.