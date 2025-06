Ogier võttis avapäeva lõpuks Fourmaux'lt esikoha, Tänak kolmas

Sardiinia ralli üldseis pärast kuuendat katset: 1. Ogier 1:10.33,1; 2. Fourmaux +2,1; 3. Tänak +7,3; 4. Pajari +16,8; 5. Rovanperä +22,8; 6. Evans +1.09,8; 7. Katsuta +2.27,9; 8. Grjazin (Rally2) +2.33,3; 9. Solberg (Rally2) +3.19,8; 10. Rossel (Rally2) +3.44,7.

Sardiinia ralli algas neljakordse võitja Sebastien Ogier' (Toyota) katsevõiduga, aga teisel katsel näitas võimu kolmekordne võitja Ott Tänak (Hyundai), kes edestas konkurente 3,3 sekundiga. Eestlane kerkis üldarvestuses selle võiduga teiseks, tiimikaaslane Thierry Neuville jäi sekundi kaugusele.

Teine katse oli M-Sport Fordi võistkonna jaoks katastroofiline: kõigepealt sai Gregoire Munsteri auto löögi, kuid tema sai jätkata. Siis sõitis Josh McErlean teelt välja ning tema võistluspäev lõppes kraavis, lätlane Martinš Sesks maandus hüppel rajalt välja ja tema auto sai piisavalt suure löögi, et katusele rulluda. Ainsa Rally1 Ford Pumaga jätkab seega erasõitjana võistlev 61-aastane Jourdan Serderidis, kes kõrgesse mängu ei sekku.

Karm Telti - Calangianus - Berchidda katse lõpetas teisel läbimisel ka üldliider Neuville'i ralli, kui belglane Munsterile sarnaselt auto taguosa vastu seina lõi ja vedrustuse purustas.

Takamoto Katsuta (Toyota) sai kurvis löögi ning tema auto rullus kiirelt külejele, kuid pealtvaatajad aitasid jaapanlase ratastele ning ta sai siiski jätkata. Samas kohas käis küljele ka ainsa Fordina jätkanud Jourdan Serderidis, aga ka tema aidati püsti ja vanameister sai edasi sõita.

Video Neuville'i õnnetusest:

The rally leaders are out!



An impact to the rear left means @thierryneuville and @MWydaeghe have retired for the day.#RallyItaliaSardegna #WRC pic.twitter.com/2zS1kKmZHM — Hyundai Motorsport (@HMSGOfficial) June 6, 2025

Reedene võistluspäev lõppes Sa Conchedda teise läbimisega ning pea 28 kilomeetri pikkusel katsel näitas parimat minekut Ogier, kes teenis oma teise katsevõidu. Ta edestas Kalle Rovanperät (Toyota) 1,9 sekundiga ning üldliider Adrien Fourmaux'd (Hyundai) 6,7 sekundiga, kerkides päeva lõpuks ise üldarvestuses liidriks.

Fourmaux kaotab Ogier'le 2,1 sekundiga, esikolmikusse mahtus veel Tänak (+7,3), kelle auto vedrustus sai eelviimasel katsel viga ning eestlane pidi päeva viimase katse läbima rahulikuma tempoga.

"Alustasime teist ringi hästi, esimesel katsel sõitsin hästi. Pidamine oli hea, kõva seguga rehv ka toimis. Keskmisel katsel olin autoga hädas, aga ei saanud aru, mis viga oli," rääkis Tänak päeva lõpus. "Avastasime, et meie amort oli tühi, pidime viimasel katsel rahulikumalt võtma. Sõitsime küll üsna kiirelt, aga kaotasime päris palju aega ja auto sai kannatada."

Esikolmikule järgnevad soomlased Sami Pajari (Toyota; +16,8) ning Kalle Rovanperä (+22,8), kuuendana lõpetas esimesena rajale asunud ja teistele teed puhastanud MM-sarja üldliider Elfyn Evans (+1.09,8), auto külili keeranud Katsuta jätkab seitsmendana (+2.27,9).

Neile järgnevad Rally2 autod: Nikolai Grjazin (Škoda; +2.33,3) on kaheksas, Oliver Solberg (Toyota; +3.19,8) ning Yohan Rossel (Citröen; +3.44,7) on kümnes. Grjazin ja Solberg WRC2 arvestuses Sardiinias aga punkte ei püüa. Robert Virves (Škoda) lõpetas WRC2 arvestuses päeva kuuendana (+1.07,1), Romet Jürgenson (Ford) kaotas viimasel katsel kõvasti aega ning langes 11. kohale (+2.26,5).

Laupäeval läbitakse samuti kuus kiiruskatset, esimene neist algab kell 10.05.

Eelvaade:

Sardiinia ralli on hooaja kuues mõõduvõtt ning see toimub Itaalia saare karmidel ja kitsastel kruusateedel, keskus on idarannikul asuvas Olbia linnas. Kolme päevaga läbitakse Sardiinias 16 kiiruskatset ning 320 kilomeetrit, lisaks häirib autosid ja sõitjaid teepinna alt välja paistvad teravad kivid ning kõrge temperatuur.

"Sardiinia on järjekordne karm ralli. Esialgu paistab see sujuv ja liivane, aga teed lähevad kiirelt segaseks," rääkis Ott Tänak (Hyundai) eelmisel nädalal. "Järsku leiad teravaid kive ja see teeb elu raskeks nii auto kui rehvide jaoks. Sel aastal on seal mitu uut katset ja me teame, et seal on pidamist vähe."

Teeolusid ja nendega kaasnevaid ohte ei pea Sebastien Ogier'le (Toyota) kindlasti meelde tuletama, sest neljakordne rallivõitja juhtis eelmisel aastal Ott Tänaku (Hyundai) ees enne punktikatset 6,2 sekundiga, aga prantslase rehv lõhkes ning Tänak röövis 0,2 sekundiga üldvõidu.

Neljapäevasel testikatsel näitasid taas võimu Toyotad, kes teenisid Ogier' juhtimisel 1.43,1 lausa nelikvõidu. "Viimased kaks aastat oleme olnud võitmisele väga lähedal, aga mõlemal korral tabas meid ebaõnn. Nii et ootame järgmine kord rohkem õnne," sõnas prantslane.

Ott Tänakul nii hästi ei läinud ja eestlane pälvis 2,19 kilomeetri pikkusel testikatsel üheksanda koha, aga kaotas liidrile vaid 2,1 sekundiga. Kolmel korral Sardiinias võidutsenud eestlane ise eelmiste aastate peale ei mõtle. "Minevik on minevik. See ei loe praegu midagi. Uus ralli, seega kõik algab uuesti," ütles ta.

Stardinimekirjas on kokku kolm eestlast: lisaks Tänakule asuvad võistlustulle WRC2 klassis Romet Jürgenson (Ford) ja Robert Virves (Škoda).

Seni viiel rallil neli pjedestaalikohta teeninud Evans on kogunud 118 punkti ning Kalle Rovanperä (Toyota) jääb temast täpselt 30 punkti kaugusele (88 p). Soomlasele järgnevad aga kolm meest, kõik nad mahuvad kümne punkti sisse: Ogier on 86 punktiga kolmas, Tänak 84 punktiga neljas ning tiitlikaitsja Thierry Neuville 78 punktiga viies.

Sardiinia ja sellele järgnev Kreeka ralli võivad punktitabelit korralikult raputada, stabiilselt alustanud Evansi edu ei ole üldsegi kindel. Waleslane tõdes enne rallit, et ei tahaks tegelikult teepuhastamisega tegeleda.

Kaheksakordne maailmameister Ogier teab seda ametit väga hästi. "Ta peab lihtsalt võitlema ja võimalikult hästi sõitma. Olen sellises olukorras ise olnud ja tead, et sinu võiduvõimalused on väga-väga väikesed," sõnas Ogier. "30-punktiline edu on parem kui mitte midagi. See on ikkagi suur edumaa."

Sardiinia ralli ajakava:

Reede

10.01 SS1 Arzachena 1 (13,97 km) Ogier

11.16 SS2 Telti - Calangianus - Berchidda 1 (18,43 km) Tänak

12.31 SS3 Sa Conchedda 1 (27,95 km) Fourmaux

Hoolduspaus

16.31 SS4 Arzachena 2 (13,97 km) Tänak

17.46 SS5 Telti - Calangianus - Berchidda 2 (18,43 km) Rovanperä

19.01 SS6 Sa Conchedda 2 (27,95 km) Ogier

Laupäev

10.05 - SS7 Coiluna - Loelle 1 (21,18 km)

11.16 - SS8 Lerno - Su Filigosu 1 (24,34 km)

12.31 - SS9 Tula - Erula 1 (15,28 km)

Hoolduspaus

16.05 SS10 Coiluna - Loelle 2 (21,18 km)

17.16 SS11 Lerno - Su Filigosu 2 (24,34 km)

18.31 SS12 Tula - Erula 2 (15,28 km)

Pühapäev

08.25 SS13 San Giacomo - Plebi 1 (25,19 km)

09.35 SS14 Porto San Paolo 1 (13,7 km)

11.50 SS15 San Giacomo - Plebi 2 (25,19 km)

Hoolduspaus

14.15 SS16 Porto San Paolo 2 (13,7 km)

MM-sarja üldseis:

1. Elfyn Evans 118 punkti

2. Kalle Rovanperä 88

3. Sebastien Ogier 86

4. Ott Tänak 84

5. Thierry Neuville 78

6. Takamoto Katsuta 51

7. Adrien Fourmaux 44

8. Sami Pajari 25

9. Gregoire Munster 18

10. Josh McErlean 12

MM-sarja üldseis tootjate arvestuses:

1. Toyota 258 punkti

2. Hyundai 203

3. M-Sport 72

4. Toyota WRT2 36