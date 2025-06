Kuusmaa finaalseeriast: see liigutas korvpallipublikut päris kõvasti

"Üks asi on see, kui enne seeria räägitakse kolm-null või null-kolm, siis veel ütlen, et need mängijad, kes mul võistkonnas olid: välismaalased, eestlased - nad tegid seeriast seeria," kiitis ta intervjuus "Vikerhommikule". "Ma arvan, et see liigutas korvpallipublikut päris kõvasti."

Seeria viies ja otsustav mäng toimus Tallinnas. "Peale mängu visati bussi ja meil oli päris pikk tee Tartusse. Kogu võistkonnaga läksime Püssirohukeldrisse, kus ootas kerge õhtusöök ja väike õlu. Šampanjat polnud põhjust juua..."

"Kui oled spordis sees, sinu natuur on ehitatud, et "ma tahan võita!" Keegi pidi kaotama. See oli äge seeria. Seda näitas publiku arv, kes tuli saali ja kellele läks korda," lausus ta.

Nii et pidu jätkus ka järgmisel päeval. "Kui järgmine päev üles ärkasin, nautisime [abikaasaga] Tartu ilusat ilma Otepää lähedal sõbra suvila järve juures, kus sain päikesepiste," jätkas peatreener.

"Kuskil viie-kuue vahel sõitsime Tartusse tagasi, viskasime pikali ja olime mõlemad uimased, aga Marko Kiljak [Tartu meeskonna teadustaja] helistas, et härra Kuusmaa, kus te olete? Meil on väike grill ja chill. Siis kogusime ennast ja läks edasi."

Järgmine hooaeg päris sama seltskonnaga jätkata ei saa. Samuti ei saa lubada, et tartlased saavad võistkonnas rohkem löögile. "Kõik noored tegijad kahjuks või õnneks lahkuvad välismaale. Loomulikult tahaks rohkem eestlasi. Kõike tahaks. Aga sport on nii karm. Kui tahad läbi lüüa, siis komplekteerid võistkonna võidu nimel."

"Praegu on kahel mängijal kuni jaanipäevani aega mõelda, kas nad jätkavad või ei jätka, sest me tegime üks pluss üks lepingu nagu tehti ka minuga. Martin Paasoja ja Karl-Johan Lips."

"Välismängijad... olgem ausad, mängijad, kes teevad endale numbrid Eestis, lähevad suurema palgaga mujale. Oleme ausad, kui vaatame sedasama egiptlast [Omar El Sheikh] - ebarealistik, et ta meile tagasi tuleb," tõdes Kuusmaa.

Mängijana lõpetas Kuusmaa karjääri juba 20 aastat tagasi ja tegevpallurina ja Tartus nii populaarne polnud, sest esindas ju vastasvõistkondi. Nii loobiti teda nii õunasüdamete kui ka veepudeliga. Viimase läkitas ka publiku suunas tagasi.

"Olin jah temperamentne," nõustus Kuusmaa. "Ma sain haiget. Ma sain selle pudeliga vastu jalga. Kes mulle seda meenutas, oli Ago Markvardt. Kes ütles, et tead, Aivar, ma jõudsin pea eest ära tõmmata, aga mu tagumine vend sai sellega pihta."

"Aga siis olid samasugused teravad lahingud ja kõik tahtsid võita. Võidu nimel käis kõik."