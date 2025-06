Tänak oli Sardiinia ralli testikatse esimesel läbimisel kuues

Ogier sai kirja aja 1.43,7, edestades ülinapilt tiimikaaslast Takamoto Katsutat (+0,1). Kolmanda koha hõivas Kalle Rovanperä (Toyota; +0,3).

Toyota meestele järgnes Hyundai kolmik. Thierry Neuville oli neljas (+1,1), Adrien Fourmaux viies (+1,4) ja Ott Tänak kuues (+2,0).

Mulluselt võitjalt uuriti katse järel, kas eelmiste aastate edu annab talle enesekindlust juurde: "Minevik on minevik. See ei loe praegu midagi. Uus ralli, seega kõik algab uuesti," vastas Tänak.

Esimesena rajale pääsenud MM-sarja liider Elfyn Evans (Toyota) lõpetas esimese läbimise alles 11. ajaga (+3,4).

Sardiinia ralli esimesele kiiruskatsele antakse start reede hommikul kell 10.01. Sündmuste käigule on võimalik kogu nädalavahetuse vältel kaasa elada ERR-i spordiportaali otseblogi vahendusel.