Eestlased osalesid esmakordselt maailma mainekaimal gravel-võistlusel

Tegu on ühe karmima ja legendaarsema kruusateede rattamaratoniga maailmas, millel osales tänavu üle 1400 sõitja. 200 miili (umbes 322 km) pikkune rada kulges läbi Kansas Flint Hills piirkonna, pakkudes osalejatele nii füüsilisi kui vaimseid väljakutseid. Tolm, kuumus, karm kruus ja tehnilised lõigud tegid sõidust tõelise katsumuse.

Ann-Christine Allik lõpetas võistluse ajaga 12:07.56, pälvides naiste üldarvestuses 46. koha ja eliitnaiste seas 23. koha. Kaspar Neemesto finišeeris ajaga 11:43:32, mis andis üldarvestuses 93. koha, meeste konkurentsis 88. tulemuse ja vanuseklassis M35-39 25. koha.

Allik rääkis pärast võistlust, et tegemist oli loogilise järgmise sammuga tema gravel-karjääris. "Osalesin eelmisel aastal Trakal ehk Euroopa suurimal gravel-üritusel ning tundus loomulik astuda samm edasi ja tulla vaatama seda legendaarset Ameerika Ühendriikide gravel-festivali oma silmaga," ütles Allik, kes tõdes, et esimene pool sõidust oli väga tugev, kuigi hiljem tuli selle pingutuse tõttu rohkem kannatada. Rasketeks teguriteks kujunesid ka kuumus (kuni 33 °C) ja vähene aklimatiseerumine.

"Ma pole see aasta põhimõtteliselt päikest näinudki, nii et kuumus mängis kindlasti oma rolli," lisas Allik, kelle sõnul oli kogemus siiski meeldejääv ja innustav. "Minu jaoks oli see megaäge kogemus. Olen võtnud eesmärgiks igal aastal osaleda võimalikult paljudel välisvõistlustel ja avastada uusi kohti. Siia tulen kindlasti tagasi. Loodetavasti juba järgmisel aastal."

Ühtlasi kinnitas Allik, et teadaolevalt olid nemad esimesed eestlased, kes Unbound 200-l osalenud. Lätlasi ega leedukaid tänavu stardis ei olnud. "Külalegend räägib, et üks leedukas on kunagi käinud. Ma ei oska kinnitada ega ümber lükata," lisas ta. Unboundi festivalimeeleolu jättis talle sügava mulje: "Rajale läksid nii noored kui vanad. Vanim mees, kes sel aastal 200 miili läbida püüdis, oli 92-aastane. Näha on igas pikkuses, kujus ja vanuses rattureid, vanade ja uute ratastega. See on tõesti vägev festival."

Unbound Gravel 200 on osa Life Time Grand Prix sarjast ja peetakse gravel-sõitude meistrivõistluseks. Rada on tehniline, ilm ettearvamatu ning logistika (toidupunktid, saatetiimid) keeruline, nõudes osalejatelt põhjalikku ettevalmistust ja vastupidavust. Tänavu krooniti meeste eliitklassis võitjaks Uus-Meremaa rattur Cameron Jones, kelle aeg oli 8:37.09 ning naiste eliidi parimaks oli Karolina Migon ajaga 10:08.00.

Allik ja Neemesto esindasid Eestit väärikalt ning tõestasid, et Eesti gravel-ratturid on valmis astuma maailma tippude sekka.