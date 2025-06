Kontaveit mängis legendide turniiril endise esireketiga

29-aastane Kontaveit ja tema paariline, 55-aastane Cedric Pioline jäid 3:6, 4:6 alla endisele maailma esireketile, kahel korral Prantsusmaa lahtiste finaalis mänginud Kim Clijstersile ning Mansour Bahramile.

Kui Pioline mängis nii Wimbledoni kui USA lahtiste finaalis ning jõudis maailma edetabelis ka viiendale kohale, siis Bahrami profimängijana erilist edu ei saavutanud, aga kogus hiljem kuulsust show-mehena, kes rõõmustab slämmiturniiridel veel 69-aastasena publikut muheda oleku ja vahvate trikkidega.

Legendide turniiril osalevad Pariisis mitmed endised tippmängijad, näiteks John McEnroe, Mats Wilander, Lindsay Davenport, Flavia Penetta ja Jo-Wilfried Tsonga.

Kolmapäeval vastas Kontaveit enne mängu Instagrami vahendusel ka fännide küsimustele. "Olen oma eluga väljaspool tennist väga rahul ja ei kavatse profina naasta. Armastan tennist jätkuvalt ja arvan, et see on parim spordiala," vastas eestlanna ühele neist.

"Tunnen end palju paremini, kui ei pea enam iga päev tennist mängima ning pidevalt matše pidama. Regulaarsed treeningud ja harjutused aitavad mul ennast hästi tunda," vastas Kontaveit küsimusele, kas seljavalu segab teda ikka veel.

Lisaks teatas Kontaveit, et mängib sel suvel ka Wimbledoni legendide turniiril.