Tartus toimub juba 15. korda rahvusvaheline noorte korvpalliturniir

Võistkonnad Eestist, Lätist, Leedust, Soomest, Rootsist, Poolast ja Saksamaalt võistlevad poiste U-10, U-11, U-12, U-13 ja U-14 ning tütarlaste U-11 ja U-13 vanuseklassides. Nimekamatest välisklubidest on esindatud näiteks Berliini Alba, Varssavi Legia ja SKM Leedust.

Lisaks mängudele toimuvad turniiril juba traditsiooniks saanud meeleolukad pealtpaneku- ja oskusvõistlused. Turniiri peakorraldaja, Eesti rahvuskoondise kapteni Mailis Poki sõnul on sellise mastaabiga turniiri korraldamine oluline mitmel tasandil.

"Tartu Basket Cup on juba aastaid olnud meie noortele korvpalluritele enne suvepuhkust kvaliteetne jõuproov ja tasemekontroll. Tugevad välisklubid tuuakse koju kätte ja kogu turniirimelu annab suveks hea emotsiooni. See, et turniir toimub juba 15. korda, annab tõestust, et oleme suutnud järjepidevalt hoida head korraldustaset ning sidemeid kolleegidega välismaalt. Nii mängijad kui treenerid saavad turniiril lisaks võistlusväljundile väärtuslikke kontakte ja seda ei saa alahinnata," rääkis Pokk.

"Eriti tore, et juubeliturniir leiab aset ajal, mil korvpall on nii Tartus kui Eestis laiemalt väga armastatud. Tartu Ülikooli korvpallikooli noorte võistkonnad teenisid tänavu Eesti meistrivõistlustelt kuus esikohta ja meie esindusmeeskond pakkus ajalooliselt põneva finaalseeria BC Kalev/Cramo vastu. Usun, et Tartu Basket Cup paneb edukale hooajale väärilise punkti," arvab koondise kapten.

Tartu Basket Cupi korraldab Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi. Turniir toimub Tartu Ülikooli spordihoones ning pealtvaatajatele on kõik mängud tasuta. Tiimide, ajakavade ja tulemustega saab tutvuda turniiri ametlikul kodulehel.