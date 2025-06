Eesti juunioride rühmkava koondis tegi kodusel EM-il ajalugu

Eesti teenis kurikakava eest 22,550 punkti ja rõngakava eest 23,900 punkti ning pääses esimest korda Euroopa meistrivõistlustel mõlema kavaga kaheksa parema sekka ehk finaali. Kurikakavas oli Eesti kvalifikatsioonis kuues ja rõngakavas neljas, jäädes kolmandast kohast maha 0,2 punktiga. Varem on Eesti kolmel korral (2017, 2019, 2021) ühe kavaga finaalikoha teeninud, senine parim tulemus vahendifinaalist on viies koht.

Eesti juunioride rühmkava koondisesse kuuluvad Sofia Jakovleva, Anna Karolina Obolonina, Anastasia Nemerovskaja, Alexandra Ivahnenko, Kristiina Jegorova ja Ekaterina Koržinskaja, koondise treenerid on Julia Tjomuškina ja Irina Stadnik.

"Oleme väga rahul, kõige tähtsam on see, et tüdrukud said närvidega hakkama. Tuli katse küll pisivigadega, aga vähemalt suuri kaotusi ei olnud," rääkis Tjomuškina kurikakavast.

"Rõngaharjutuses oli üks kaotus. Kurikates läks [vahend] üle piiri, aga võimleja päästis õhust," lisas Stadnik. "See on väga suur vastutus, kodus on väga raske võistelda," jätkas Stadnik. "Muidugi on kergem, et on publikutoetus. Aga vastutus on väga suur!"

"Kergendus tuleb peale finaale. Loodame, et teeme seal vigade paranduse," ütles Tjomuškina.

Korralduskomitee avaldas lootust, et Eesti neiud on medalimängus. "Hommikul autasustamise korraldust läbi mängides tekkis sisetunne, et üks Eesti kolmest autasustajast autasustab Eesti võistkonda," muheles Eesti Võimlemisliidu juhatuse liige Maris Jesse. "Finaalis on kõik võimalik, medalid saavad need, kelle närv paremini vastu peab ja oma kava vigadeta ära teevad. Mitmevõistlus näitas, et Eesti tüdrukud on võimelised finaalis medalit saavutama."

Tallinna EM-i esimesed medalivõitjad selgusid juunioride rühmkava mitmevõistluses. Kulla võitis Ukraina 48,200 punktiga, hõbeda Hispaania 47,950 punktiga ja kolmas oli Itaalia 47,450 punktiga.

Eesti koondis tegi mitmevõistluses läbi aegade parima tulemuse, sest kaheksa parema sekka pole kunagi varem jõutud. Nüüd saadi 46,450 punktiga viies koht.

Euroopa meistrivõistlused jätkuvad kell 18 avatseremooniaga. Juunioride rühmkava finaalidega alustatakse kell 18.55, medalivõitjad selguvad kurikakavas ja rõngakavas.