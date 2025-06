Suusahüpetesse plaanitakse tuua kollased ja punased kaardid

Norra esindajana rahvusvahelise suusaliidu (FIS) varustuskomisjoni erakorralisel koosolekul viibinud treener Tom Hilde sõnas, et suusahüpetes kavatsetakse võtta kasutusele ennekõike sportmängudest tuntud kord.

"Kui sinu varustus ei vasta reeglitele või üritad sellega manipuleerida, siis käivitub väga range karistussüsteem," sõnas Hilde väljaandele Dagbladet. "Jagatakse kollaseid ja punaseid kaarte."

"Kui sind võistluse ajal diskvalifitseeritakse, siis saad kollase kaardi. See on sisuliselt hoiatus. Kui sind uuesti diskvalifitseeritakse, siis saad punase kaardi ja pead MK-etapi nädalavahetuse vahele jätma. Loodetavasti aitab see kõigil reegleid järgida."

Samuti on oodata muudatusi personali osas. Mais loobus FIS-is ametist Christian Kathol, kes vastutas suusahüpete MK-etappidel varustuse kontrolli eest. Tema asemel palgatakse nüüd kaks inimest.

Jürgen Winkler hakkab sisuliselt täitma Katholi kohuseid ja teine endine Austria suusahüppaja Mathias Hafele, kes vastutab protseduuride ja teiste kontrollijate koolitamise eest.

Trondheimi maailmameistrivõistlustel lahvatas skandaal, kui selgus, et mitmete Norra suusahüppajate hüppekombinesoone on manipuleeritud viisil, mis võimaldas kontrollist läbi pääseda, aga andis hüppamise osas eelise.