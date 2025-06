New Yorgi klubi üle aastate konverentsi finaali juhendanud treener sai ametist priiks

NBA korvpalliklubi New York Knicks otsustas loobuda meeskonna äsja idakonverentsi finaali viinud peatreener Tom Thibodeau teenetest.

Viis hooaega New Yorgi klubi juhendanud Thibodeau viis neist neljal Knicksi sõelmängudesse. Tänavu jõuti esimest korda viimase veerandsajandi jooksul ka konverentsi finaali, kus tuli tunnistada Indiana Pacersi neli-kaks paremust.

"Meie organisatsioon keskendub täielikult oma fännide jaoks meistritiitli võitmisele," teatas klubi president Leon Rose. "See siht viis meid raske otsuseni teavitada Tom Thibodeau'd, et oleme otsustanud liikuda teises suunas."

"Me ei jõua Tomi piisavalt ära tänada, et ta pani kogu oma südame ja hinge igasse päeva New York Knicksi peatreenerina."

New York Knicks on tänasel päeval Boston Celticsi kõrval ainus NBA originaalklubi, mis pole oma asukohalinna vahetanud. Erinevalt Bostonist on võidetud vaid kaks meistritiitlit, viimati 1973. aastal.