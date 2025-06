Monaco korvpalliklubi määras staarile ajutise keelu

Monaco teatas esmaspäeval, et on kehtestanud oma 34-aastasele staarile ajutise keelu, sest James rikkus klubi sise-eeskirju. Monaco lisas, et on algatanud uurimise ning tagamängija peab Prantsusmaa kõrgliiga poolfinaalmängudest kõrvale jääma.

Klubi ei avaldanud täpset põhjust, miks James luubi alla sattus. "Mike Jamesile määrati klubi sise-eeskirjade rikkumise tõttu ajutine mängukeeld. Juhtum nõuab uurimist ja tema selgituste kogumist. Selle tulemusena peab Mike James kõigist klubi tegevustest kõrvale jääma," teatas Monaco lühidalt.

Prantsusmaa väljaanne L'Equipe kirjutas teisipäeval, et James sattus ühes Monaco restoranis konflikti ning ei allunud seejärel politsei korraldustele.

James viskas hiljuti toimunud Euroliiga finaalmängus 17 punkti, aga Monaco pidi otsustavas mängus tunnistama Istanbuli Fenerbahce paremust. Pärast seda alistati koduse kõrgliiga play-off'is Le Mans kaks-üks, poolfinaalis ootab ees Villeurbanne'i ASVEL.