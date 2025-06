Kreekas ei pruugi tänavu korvpallimeister selguda

Panathinaikos võitis seeria avamängu koduväljakul 80:68, aga teises mängus oli Olympiakose kord võõrustaja rollis olla. Seeria teises mängus keesid pinged üle juba enne avavilet, kui Panathinaikose omanikul Dimitris Giannakopoulosel paluti saalist lahkuda vaid mõni minut enne kohtumise algust.

Giannakopoulos sisenes saali Olympiakose toetajate vilekoori saatel ning olukord eskaleerus, kui väidetavalt hakkasid Olympiakose toetajad mõnitama Giannakopoulose tütart. Panathinaikose omanik oli solvangutest raevunud ja nõudis kohtunikelt, et Olympiakose toetajate solvanguid salvestataks. Kohtunikud otsustasid aga Giannakopoulose hoopis saalist välja visata, viidates ebasobivale žestile, mida sõjaka iseloomuga klubijuht nende suunas tegi.

Paar minutit enne kohtumise lõppu õnnestus Olympiakose toetajatel saalist minema ajada ka Panathinaikose peatreener Ergin Ataman, kes sai vastasmeeskonna fännidega sõnelemise eest tehnilise vea, mis oli talle teiseks sääraseks rikkumiseks. Kohtumise järel väitis türklasest juhendaja, et Olympiakose fännid tegid tema päritolu suunas rassistlike remarke.

"Fännid võivad öelda, et Panathinaikos mingu perse, aga nad ei või öelda, et Türgi mingu perse. Tahtsin seda neile öelda. Seepärast sain ma teise tehnilise vea," selgitas Ataman. "See, mida nad mängu eel meie presidendi Giannakopoulose perekonna kohta ütlesid... Sellist asja ei tohiks spordis juhtuda. Nad on kõik parajad värdjad."

Olympiakose peatreeneril Georgios Bartzokasel oli intsidentidest oma nägemus. "Enne mängu oli palju pinget õhus ja hiljem lisandus veelgi. Me kõik peame maha rahunema, sest lõppude lõpuks räägime spordist," ütles Bartzokas. "Ma ei kuule kedagi kurtmas, kui 20 000 inimest mõnitavad OAKA-s (Panathinaikose koduväljak - ERR) minu surnud ema ja lapsi."

Lisaks eelmainitud vahejuhtumitele esines kohtumise jooksul ka mitmeid inetuid fännidevahelisi kokkupõrkeid.

Olympiakos võitis pingetest laetud kohtumise 91:83 ja viigistas seeria seisu üks-ühele. Kolmas kohtumine pidi toimuma sel kolmapäeval Panathinaikose kodusaalis, kuid esmaspäeval teatas Kreeka valitsuse pressiesindaja Pavlos Marinakis, et kolmas kohtumine tühistatakse. Ta lisas, et õhus on ka variant, et finaalseeriat ei mängitagi lõpuni.

"Eilsed (pühapäevased - ERR) stseenid ei too au professionaalsele spordile, eriti kahele klubile, kes on pikalt olnud Euroopa tippseltskonnas. Kolmapäevane kohtumine lükatakse edasi. Samal hommikul kutsutakse mõlema klubi omanikud kohtuma spordiministri Giannis Vroutsisega, kes annab neile selged suunised selliste intsidentide lõpetamiseks. Kui tema juttu ei võeta kuulda, siis sellisel juhul peatatakse meistrivõistlused jäädavalt," ütles Marinakis.

Panathinaikos ja Olympiakos kohtuvad finaalseerias neljandat hooaega järjest. Kui mullu krooniti Kreeka meistriks Panathinaikos, siis eelneval kahel aastal pälvis meistritiitli Olympiakos.