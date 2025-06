Djokovic jõudis Pariisis ümmarguse tähiseni

Djokovic dikteeris väga selgelt mängu käiku. Ainus ohtlik moment oli tema jaoks teise seti alguses, kui kaotas kohe esimeses geimis oma pallingu, kuid suutis sellest ruttu taastuda.

38-aastasest serblasest sai Rafael Nadali järel teine mees, kes võitnud Prantsusmaa lahtistel kolmekohalise arvu kohtumisi. Nadali kinnipüüdmiseks peab Djokovic veel 12 matši võitma. Slämmiturniiridel on vähemalt sada võitu ette näidata veel ka Roger Federeril, kes võitis Wimbledonis 105 ja Austraalia lahtistel 102 matši.

"100 on väga ilus number, aga 101 kõlab veel paremini," ütles Djokovic. "Mul suur au olla osa tenniseajaloost. Tunnen end iga mänguga üha paremini. Olen mänginud 12 geimi ja võitnud kõik 12. Nii et hetkel on kõik suurepärane."

Veerandfinaalis läheb Djokovic kokku kolmandana asetatud sakslase Alexander Zvereviga (ATP 3.), kes oli hollandlase Tallon Griekspoori (ATP 35.) vastu avasetis parem 6:4 ja sai seejärel teises setis seisul 3:0 loobumisvõidu.