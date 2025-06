Atalanta edu arhitekt pani ameti maha

67-aastane Gasperini vihjas juba talvel, et ei soovi pikendada lepingut. Praegu seostatakse teda Itaalia meedias AS Romaga.

"Alles viimaste tundide jooksul otsustasin tõmmata joone alla sellele imelisele üheksa aasta pikkusele loole. Aga ärme ütle hüvasti – mulle see ei meeldi. Oleksin tahtnud Atalantaga saavutada rohkemat. Ei õnnestunud, kuid me saime siiski korduvalt tähistada ja olen kindel, et varsti teete seda jälle," ütles Gasperini.

Gasperini liitus Atalantaga 2016. aastal ja viis tavaliselt tabeli keskmike seas olnud klubi koheselt uutesse kõrgustesse, tüürides klubi kõigil üheksal hooajal Itaalia kõrgliigas esikaheksasse. Atalantast sai Gasperini käe all püsikülaline Meistrite liigas ning eelmisel aastal võideti Euroopa liiga, mis oli klubi esimene suur tiitel 61-aastase vaheaja järel.

Atalanta fännid ei võtnud Gasperini lahkumist hästi vastu. Kuigi klubi kinnitas hinnatud treeneri lahkumist pühapäeval, siis juba eelmisel reedel tulid fännid Bergamo tänavatele ja nõudsid, et Gasperini jätkaks ametis.

Lisaks Atalantale on Gasperini juhendanud ka Milano Interit, Genoat, Palermot ja Crotonet.