Tiitlikaitsja Alcaraz tagas koha veerandfinaalis

Mullu Roland Garrose liival slämmivõidu teeninud 22-aastane Alcaraz ning ameeriklasest eakaaslane alustasid võrdsetena ning kumbki mees ei suutnud avasetis teisest eralduda. Seda kuni lõppmänguni, kus Shelton 6:4 juhtima läks. Ta sai seejärel kolm setipalli, aga ei suutnud realiseerida ning Alcaraz suutis ise teise setipalliga 10:8 võidu noppida.

Teises setis murdis Alcaraz seisult 4:3 ning võitis ka järgmise geimi, aga Shelton ei andnud alla ning teenis kolmandas setis 6:4 võidu.

Alcaraz murdis neljandas setis aga varakult ning ei lubanud seejärel ameeriklasel enam viigistada, realiseerides teise matšpalliga kokkuvõttes 7:6 (8), 6:3, 4:6, 6:4 võidu. "Täna võitlesin iseenda vastu. Proovisin end lihtsalt maha rahustada. Olin vahepeal enda peale kuri, aga olen õnnelik, et ei lasknud neil mõtetel end kontrollida. Rahunesin ja proovisin edasi võidelda," rääkis Alcaraz pärast matši.

Shelton ja Alcaraz on väljakul kohtunud kolmel korral, hispaanlane on seni kõik matšid võitnud. "Austame üksteist palju. Iga kord, kui kohtume, mängime tipptasemel. Mängisime hästi ja pakkusime fännidele meelelahutust. Ta on võimas mängija ja saab kõikide löökidega hakkama," ütles Alcaraz. "Mulle meeldib, et Ben olemas on. Ta toob head energiat ja mulle meeldib see, kuidas ta mängib."

Karjääri viiendat slämmivõitu ja teist järjestikust Prantsusmaal jahtiv Alcaraz kohtub veerandfinaalis veel ühe ameeriklasega: Tommy Paul (ATP 12.) alistas austraallase Alexei Popyrini (ATP 25.) kindlalt 6:3, 6:3, 6:3.

Pühapäeval tagas edasipääsu veerandifinaali veel üks ameeriklane, kui Frances Tiafoe (ATP 16.) lülitas konkurentsist sakslase Daniel Altmaieri (ATP 66.). Tiafoe kohtub veerandfinaalis itaallase Lorenzo Musettiga (ATP 7.), kes alistas taanlase Holger Rune (ATP 10.)