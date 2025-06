Esmakordselt Gukeshile kaotanud Carlsen tormas saalist välja

Viiekordne maailmameister Carlsen ja detsembris ajaloo noorimaks maailmameistriks tulnud Gukesh kohtusid traditsioonilisel Norra turniiril ka avapäeval, kui Carlsen 55 käiguga võidu teenis.

Pühapäeval leidis aset aga korduskohtumine, kus Carlsen esialgu survet avaldama asus. 52. käigul tegi norralane aga eksimuse, mis osutus saatuslikuks. India suurmeister kasutas vastase eksimuse ära ning suutis 62 käiguga esimest korda Carlseni alistada.

34-aastane norralane virutas kaotuse järel rusikaga vastu lauda ning lahkus saalist. Carlsen ei suhelnud pärast kaotust meediaga, aga Gukesh ütles, et norralane vabandas hiljem isiklikult oma käitumise eest.

OH MY GOD pic.twitter.com/QSbbrvQFkE — Norway Chess (@NorwayChess) June 1, 2025

"See oli talle tõeliselt valus kaotus, mõistan täielikult. Olen oma karjääri jooksul päris mitu korda vastu lauda löönud. Mõnikord on see kaamerale jäänud, mõnikord ei ole. Ma ei pannud seda väga tähele, proovisin lihtsalt end maha rahustada," rääkis 19-aastane Gukesh.

"99-l korral sajast ma kaotaksin. Mul vedas," lisas valitsev maailmameister.

Norra turniiril on jäänud mängida veel neli vooru, nii Carlsen kui ameeriklane Fabiano Caruana on kogunud 9,5 punkti, Gukesh jääb neist punkti kaugusele.