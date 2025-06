Swiatek pääses Rõbakina vastu ehmatusega

Swiatek läks neljandas ringis vastamisi 2022. aastal Wimbledonis võidutsenud Jelena Rõbakinaga (WTA 11.). Tiitlikaitsja kaotas esimese seti 1:6 ning jäi teises ka murdega taha (0:2), kuid pääses seejärel ise murdega ette ja kallutas seti enda kasuks (6:3).

Viimases setis tegi Swiatek otsustava murde 11. geimis, misjärel hoidis järgmises geimis enda pallingut kindlalt ning võitis kaks ja pool tundi kestnud matši 1:6, 6:3, 7:5.

"See võit tähendab mulle väga palju," ütles Swiatek mängu järel. "Ma vajasin sellist võitu, et tunda, et olen suuteline võitma ka surve all. Isegi kui kõik ei lähe hästi, siis teadmine, et suudan mängu ümber pöörata ja lõpuks võita annab mulle tohutult juurde."

Maailma esireketil Arina Sabalenkal oli võrreldes Swiatekiga märksa kergem tööpäev, kui sai pooleteist tunniga 7:5, 6:3 jagu ameeriklannast Amanda Anisimovast (WTA 16.).

Swiatek läheb kaheksa parema seas vastamisi 13. asetatud ukrainlanna Elina Svitolinaga (WTA 14.) ning Sabalenka kohtub mullu Pariisis olümpiavõitjaks tulnud hiinlanna Zheng Qinweniga (WTA 7.). Juhul kui Swiatek ja Sabalenka on mõlemad võidukad, siis lähevad nad poolfinaalis vastamisi omavahel.