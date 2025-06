VIDEOD | Jalgpallipidu Pariisi tänavatel väljus kontrolli alt

Pariisi jalgpalliklubi PSG teenis laupäeval ajaloolise tiitli, kui alistas Münchenis toimunud Meistrite liiga finaalis Milano Interi 5:0 ning sai seejärel esimest korda klubi ajaloos Euroopa klubijalgpalli suurimat karikat tõsta.

Pidu algas ka kodulinnas, kus fännid tormasid tänavatele tähistama. Paraku väljusid pidustused kiirelt kontrolli alt ja kohalik politsei pidi vahele sekkuma. Prantsusmaa siseministeerium teatas pühapäeval, et öö jooksul kaotas elu 17-aastane poiss ning 23-aastane mees, lisaks said 192 inimest vigastada ja 559 inimest võeti vahi alla.

"Tõelised PSG fännid naudivad oma tiimi suurepärast võitu," kirjutas siseminister Bruno Retailleau ühismeedias. "Barbarid on Pariisi tänavad üle võtnud, et kuritegusid toime panna ja politseid provotseerida. See on talumatu, et inimesed ei saa tähistada ilma, et peaksid kartma jõhkardite käitumist."

Scenes coming out of Paris, France. pic.twitter.com/dz7qlRrZD7 — Michael McCarthy (@punishablepress) June 1, 2025