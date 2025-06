OTSEBLOGI | Roosleht kordas teibas isiklikku rekordit, Tilga ebaõnnestus

Liisa-Maria Lusti teenis naiste seitsmevõistluses 5896 punktiga 19. koha. Ühtlasi paranes 60 silma võrra tema isiklik rekord. Ta jooksis 100 meetrit tõkkeid 13,67-ga, hüppas kõrgust 1.77, tõukas kuuli 11.35, jooksis 200 meetrit 24,00-ga, hüppas kaugust 6.35, viskas oda 34.31 ja jooksis 800 meetrit 2.20,76-ga.

Suurt tähelepanu pälvis aga Anna Hall, kes korjas koguni 7032 punkti. Viimasel alal ka seitsmevõistluse kõigi aegade tipptulemust 800 meetris paranenud ameeriklanna kerkis koos rootslanna Carolina Klüftiga jagama maailma kõigi aegade edetabeli teist-kolmandat kohta. Ettepoole jääb vaid legendaarne ameeriklanna Jackie Joyner-Kersee (7291 punkti).

Hall jooksis 110 meetrit tõkkeid 13,19-ga, hüppas kõrgust 1.95, tõukas kuuli 14.86, jooksis 200 meetrit 23,37-ga, hüppas kaugust 6.44, viskas oda 46.16 ja jooksis 800 meetrit 2.01,23-ga.

Teise koha sai isikliku rekordiga hollandlanna Sofie Dokter (6576) ja kolmas oli Lõuna-Ameerika rekordi püstitanud Colombia mitmevõistleja Martha Araujo (6475).

Kümnevõistlus

Kümnevõistluse esimese päeva läbis eestlastest kõige paremini Rasmus Roosleht, kes püstitas kaks isiklikku rekordit ja kogus 4276 punkti ehk edestab isikliku rekordi (8026) graafikut 82 silmaga. Kokkuvõttes annab see 12. koha.

Karel Tilgal ebaõnnestus kõrgushüpe. Tavalisele kaks-pluss mehele jäi kirja vaid 1.91 ja see kahandas kõrge punktisumma ja MM-normi püüdmise lootusi. Esimese päeva järel on ta 15. Risto Lillemets on 4006 punktiga 24.

Liidrikoha haaras Puerto Rico kümnevõistleja Ayden Owens-Delerme, kes võitis viiest alast kolm ja kogus 4652 punkti. Teine on šveitslane Simon Ehammer (4620) ja kolmas norralane Sander Skotheim (4611). Peafavoriidiks kerkinud Leo Neugebauer on viies (4543).

110 m tõkkejooks

Eesti mehed teevad enam-vähem ootuspärased tulemused: Risto Lillemets saab kirja 14,79, Rasmus Roosleht 14,83 ja Karel Tilga 14,89.

Alavõidu võtab Simon Ehammer (13,57), kes kerkib ühtlasi ka üldliidriks. Kaugele ei jää ka Damian Warner (13,76), kuid teine kanadalane Pierce LePage kukub ja katkestab. Hiljem anti talle siiski kordusjooks ja ta läbis selle ajaga 14,61.

110 m tõkkejooks: 1. Ehammer 13,57, 2. Warner 13,76, 3. Baldwin 14,01, 4. Gaio 14,03, 5. Garland 14,04, 6. Owens-Delerme 14,09, 7. Skotheim 14,12, 8. Thompson 14,41, 9. Dester 14,46, 10. Church 14,47, ..., 19. Lillemets 14,79, ..., 23. Roosleht 14,83, ..., 25. Tilga 14,89.

Seis 6. ala järel: 1. Ehammer 5651, 2. Owens-Delerme 5615, 3. Skotheim 5570, 4. Garland 5554, 5. Warner 5430, 6. Neugebauer 5416, 7. Baldwin 5368, 8. Williams 5321, 9. Hauttekeete 5305, 10. Ball 5243, ..., 13. Roosleht 5146, ..., 18. Tilga 5099, ..., 23. Lillemets 4881.

Kettaheide

Päeva teine ala pakkus ilmselt suurepäraseid olusid, kuna päris mitmed mehed püstitasid isikliku rekordi. Teiste seas ka Lillemets, kes tegi seda kümne sentimeetri võrra 46.80-ni. Korralikult heitis ka Roosleht (47.96). Tilga heitis 51.47, mis olnuks veel kuu aja eest tema isiklik rekord, aga kolm nädalat tagasi sai ta Bloomingtonis kirja 52.22.

Neugebauer sai sarnaselt Tilgale kirja tulemuse 51.47, kuid veelgi enam võivad ilmselt kettaheitega rahule jääda isikliku rekordi püstitanud Sander Skotheim (49.18) ja Kyle Garland (49.10). Niklas Kaul sai kirja 47.77.

Kettaheide: 1. Tilga 51.47, 2. Neugebauer 51.47, 3. Skotheim 49.18 PB, 4. Garland 49.10 PB, 5. Roosleht 47.96, 6. Kaul 47.77, 7. Warner 47.34, 8. Benkunskas 47.26, 9. LePage 47.15, 10. Lillemets 46.80 PB.

Seis 7. ala järel: 1. Skotheim 6423, 2. Garland 6406, 3. Ehammer 6336, 4. Neugebauer 6317, 5. Owens-Delerme 6270, 6. Warner 6245, 7. Williams 6115, 8. Baldwin 6052, 9. LePage 6026, 10. Tilga 6000, 11. Roosleht 5974, ..., 20. Lillemets 5685.

Teivashüpe

Teivashüppes tabas Tilgat teine suurem tagasilöök kõrgushüppe järel. Ta ületas teisel katsel algkõrguse 4.50, jättis 4.60 vahele ja 4.70 enam ei ületanud. Sellega kadusid ühtlasi ka lootused püüda veel MM-normi 8550.

Lillemets ületas pärast kolmandal katsel algkõrguse ületamist ka 4.80, kuid eestlastest oli parim kehvima isikliku rekordiga Roosleht, kes kordas oma isiklikku rekordit 4.90 ja edestab enne kahte viimast ala isikliku rekordi graafikut 168 punktiga.

Kõige paremad olid Neugebauer, Ehammer ja Skotheim, kes ületasid igaks 5.10, aga rohkem viie meetri ületajaid ei olnudki.

Teivashüpe: 1. Neugebauer 5.10, 2. Ehammer 5.10, 3. Skotheim 5.10, 4. Roosleht 4.90 =PB, 5. Garland 4.90, 6. Eitel 4.90, 7. Lasch 4.90, 8. Baldwin 4.80, 9. Lillemets 4.80, 10. Hauttekeete 4.80, ..., 20. Tilga 4.50.

Seis 8. ala järel: 1. Skotheim 7364, 2. Garland 7286, 3. Ehammer 7277, 4. Neugebauer 7258, 5. Owens-Delerme 7119, 6. Warner 7064, 7. Baldwin 6901, 8. Roosleht 6854, 9. Kaul 6817, 10. Tilga 6760, ..., 19. Lillemets 6534.

Eelvaade

Kümnevõistluses on kõige paremate isiklike rekorditega kohal kanadalased Damian Warner (9018) ja Pierce LePage (8909), sakslane Leo Neugebauer (8961), grenadalane Lindon Victor (8756), puertoricolane Ayden Owens-Delerme (8732) ja ameeriklane Kyle Garland (8720).

"Sel nädalavahetusel võib tulla päris häid tulemusi. Kasvõi juba sellepärast, et ilm on meie poolel. Ja see rahvahulk ja võistluse pingelisus. Arvan, et midagi lahedat, midagi suurt võib juhtuda," lausus Pariisi olümpiahõbe Neugebauer.

"Mul oli seljavigastus ja käisin suve lõpus operatsioonil. Nüüd olen tagasi ja arvan, et heas vormis, tunnen end üsna tervena," sõnas valitsev maailmameister LePage. "Götzise võistlus toimub väga vara. Seega, ma ei sea endale kunagi liiga palju ootusi. Minu peamine eesmärk on võistlus lõpuni teha ja kui teen lõpuni, siis on ka tulemus üsna hea."

Eesti parimana on võistlustules Karel Tilga (8681). Tänavuste maailmameistrivõistluste norm on 8550 punkti. "Ma arvan, et oleks hea ja võtaks stressi madalamaks, kui saaks MM-i normi koha kindlaks. Kas normi või ranking'u süsteemiga. Saaks rahulikult hingata ja vaadata MM-i poole," tutvustas Tilga eesmärki.

"Nimekiri on muljetavaldav ja ilm tundub, et on hea. Ainukeseks takistuseks on mehed ise. Ma arvan, et tuleb kõrgetasemeline võistlus."

Ajakava

Laupäev, 31.05

12.45 100 m jooks

13.55 Kaugushüpe

15.35 Kuulitõuge

17.00 Kõrgushüpe

19.00 400 m jooks

Pühapäev, 01.06

11.05 110 m tõkkejooks

12.10 Kettaheide

14.00 Teivashüpe

16.45 Odavise (B-grupp)

17.45 Odavise (A-grupp)

19.00 1500 m jooks

Stardinimekiri

Eesti mitmevõistlejate rekordigraafikud ja isiklikud rekordid

Karel Tilga, 8681 punkti (Budapest 2023)

Graafik: 10,84 (897) - 7.58 (1852) - 15.75 (2688) - 2.05 (3538) - 48,58 (4419) - 14,68 (5308) - 50.57 (6190) - 4.80 (7039) - 66.42 (7874) - 4.20,73 (8681).

PB: 10,84 - 7.69 - 16.59 - 2.10 - 48,49 - 14,65 - 51.39 - 4.96 - 73.36 - 4.20,73.

Risto Lillemets, 8156 (Götzis 2021)

Graafik: 10,98 (865) - 7.11 (1705) - 14.55 (2467) - 2.00 (3270) - 49,66 (4100) - 14,33 (5032) - 43.11 (5760) - 5.00 (6670) - 60.55 (7416) - 4.30,72 (8156).

PB: 10,83 - 7.28 - 15.00 - 2.09 - 48,95 - 14,23 - 46.70 - 5.10 - 65.36 - 4.26,56.

Rasmus Roosleht, 8026 (Tallinn 2024)

Graafik: 10,93w (876) - 7.12w (1718) - 16.00 (2569) - 2.00 (3372) - 49,83 (4194) - 14,83 (5064) - 47.59 (5884) - 4.64 (6686) - 57.13 (7381) - 4.45,74 (8026).

PB: 10,86 - 7.31 - 16.62 - 2.04 - 49,67 - 14,66 - 49.30 - 4.90 - 67.23 - 4.42,84.

Seitsmevõistlus

Naiste seitsmevõistluses hoiab Liisa-Maria Lusti esimese päeva järel 3566 punktiga 18. kohta. Võrreldes rekordigraafikuga on ta 40 silmaga plussis. Kindlat liidrikohta hoiab 4161 punktiga ameeriklanna Anna Hall.

Kaugushüpe

Lusti alustas 6.35-ga ja sai teisel katsel 6.34. Kolmanda astus eestlanna üle, kuid isiklikust rekordist (6.45) ei jäänud ta kaugele ja kokkuvõttes edestab ta enne kahte viimast ala oma rekordigraafikut (5836) juba pea saja punktiga.

Kaugushüppe võitis sel alal ennegi väga head lennukust näidanud šveitslanna Annik Kälin, kuid ka ameeriklanna Anna Hall võib 6.44-ga rahule jääda. Kokkuvõttes liigub ta endiselt kindla võidu ja 6900 punkti suunas.

Kaugushüpe: 1. Kälin 6.77, 2. Araujo 6.63 PB, 3. Riedel 6.46 PB, 4. Hall 6.44, 5. Pawlett 6.42 PB, 6. Dokter 6.42, 7. Vicente 6.41, 8. Jones 6.36, 9. Lusti 6.35, 10. MacDonald 6.29 PB.

Seis 5. ala järel: 1. Hall 5149, 2. Kälin 4963, 3. Dokter 4923, 4. Pawlett 4848, 5. Araujo 4746, 6. Vicente 4728, 7. Jones 4708, 8. Marsh 4685, 9. Riedel 4651, 10. Atherley 4624, ..., 13. Lusti 4525.

Odavise

Lusti viskas oda 34.31 ehk jäi oma rekordigraafikust näidatule alla enam kui nelja meetriga. See tähendab, et enne 800 meetri jooksu edestab ta rekordigraafikut vaid kümne silmaga.

Taas oli särav Anna Hall, kes püstitas kohe avakatsel isikliku rekordi 46.16 ja liigub kokkuvõttes ligemale 7000 punkti suunas.

Odavise: 1. West 50.48, 2. Araujo 49.42, 3. Dehning 49.15, 4. Riedel 46.56 PB, 5. Hall 46.16 PB, 6. Schuler 45.72, 7. Atherley 45.57 PB, 8. Juskeviciute 44.25, 9. Kriszt 42.97, 10. MacDonald 42.07, ..., 22. Lusti 34.31.

Seis 6. ala järel: 1. Hall 5935, 2. Kälin 5628, 3. Dokter 5624, 4. Araujo 5595, 5. Riedel 5445, 6. Pawlett 5428, 7. Vicente 5426, 8. Atherley 5398, 9. Jones 5372, 10. MacDonald 5312, ..., 19. Lusti 5083.

800 m

Lusti lõpetas päeva ajaga 2.20,76, millest piisas, et püstitada kokkuvõttes isiklik rekord 5896 punkti. Vana rekord paranes 60 silma võrra.

Maailma tähelepanu läks aga ameeriklannale Anna Hallile, kes jooksis välja aja 2.01,23, mis tähistab ühtlasi kõigi aegade parimat seitsmevõistluse sees saavutatud aega. Purunes prantslase Nadine Debois' 1987. aastast püstinud senine rekord 2.01,84. Ühtlasi ületas Hall 7000 punkti piiri.

800 m jooks: 1. Hall 2.01,23 WHB PB, 2. Atherley 2.05,81 PB, 3. Jones 2.07,94 PB, 4. Kriszt 2.08,38 PB, 5. Dokter 2.10,88 PB, 6. Wilson 2.12,39 PB, 7. Stephenson 2.13,57, 8. Marsh 2.13,73, 9. Juskeviciute 2.13,85, 10. Röthlin 2.14,19 PB, ..., 19. Lusti 2.20,76.

Tulemused: 1. Hall 7032 MR WL PB, 2. Dokter 6576 PB, 3. Araujo 6475 AR, 4. Atherley 6425, 5. Kälin 6295, 6. Jones 6367 PB, 7. Riedel 6233 PB, 8. Pawlett 6315 PB, 9. Vicente 6288, 10. Kriszt 6225 NU20R, ..., 19. Lusti 5896 PB.

Eelvaade

Naiste seitsmevõistluses on stardis näiteks ameeriklanna Anna Hall (isiklik rekord 6988 punkti, britt Katarina Johnson-Thompson (6981) [parandus: hiljem ta siiski ei startinud], poolatar Adrianna Sulek-Schubert (6672), ungarlanna Xenia Krizsan (6651) ja šveitslanna Annik Kälin (6639).

Eesti esindajana teeb kaasa Liisa-Maria Lusti (5836), kes isiklike rekordite võrdluses on nõrgim startija. "Ma oleks rahul sellega, kui teeks edukalt selle mitmevõistluse läbi," sõnas Lusti. "Ilma ühegi probleemita. Isiklik rekord võiks muidugi tulla, aga see kõik oleneb, kuidas iga ala tuleb."

Ajakava

Laupäev, 31.05

12.05 100 m tõkkejooks

13.40 Kõrgushüpe

16.45 Kuulitõuge

18.00 200 m jooks

Pühapäev, 01.06

12.45 Kaugushüpe

14.30 Odavise (B-grupp)

15.40 Odavise (A-grupp)

17.20 800 m jooks

Stardinimekiri

Eesti mitmevõistlejate rekordigraafikud ja isiklikud rekordid

Liisa-Maria Lusti, 5836 (Götzis 2022)

Graafik: 14,01 (977) - 1.86 (2031) - 10.68 (2605) - 24,63 (3526) - 6.18 (4431) - 38.68 (5073) - 2.24,50 (5836).

PB: 13,66 - 1.86 - 11.45 - 24,03 - 6.45 - 40.20 - 2.18,25.