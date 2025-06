OTSEBLOGI | Eestlased jooksid tõkkeid üsna võrdselt, LePage katkestas

Kümnevõistlus

Kümnevõistluse esimese päeva läbis eestlastest kõige paremini Rasmus Roosleht, kes püstitas kaks isiklikku rekordit ja kogus 4276 punkti ehk edestab isikliku rekordi (8026) graafikut 82 silmaga. Kokkuvõttes annab see 12. koha.

Karel Tilgal ebaõnnestus kõrgushüpe. Tavalisele kaks-pluss mehele jäi kirja vaid 1.91 ja see kahandas kõrge punktisumma ja MM-normi püüdmise lootusi. Esimese päeva järel on ta 15. Risto Lillemets on 4006 punktiga 24.

Liidrikoha haaras Puerto Rico kümnevõistleja Ayden Owens-Delerme, kes võitis viiest alast kolm ja kogus 4652 punkti. Teine on šveitslane Simon Ehammer (4620) ja kolmas norralane Sander Skotheim (4611). Peafavoriidiks kerkinud Leo Neugebauer on viies (4543).

110 m tõkkejooks

Eesti mehed teevad enam-vähem ootuspärased tulemused: Risto Lillemets saab kirja 14,79, Rasmus Roosleht 14,83 ja Karel Tilga 14,89.

Alavõidu võtab Simon Ehammer (13,57), kes kerkib ühtlasi ka üldliidriks. Kaugele ei jää ka Damian Warner (13,76), kuid teine kanadalane Pierce LePage kukub ja katkestab.

110 m tõkkejooks: 1. Ehammer 13,57, 2. Warner 13,76, 3. Baldwin 14,01, 4. Gaio 14,03, 5. Garland 14,04, 6. Owens-Delerme 14,09, 7. Skotheim 14,12, 8. Thompson 14,41, 9. Dester 14,46, 10. Church 14,47, ..., 19. Lillemets 14,79, ..., 23. Roosleht 14,83, ..., 25. Tilga 14,89.

Seis 6. ala järel: 1. Ehammer 5651, 2. Owens-Delerme 5615, 3. Skotheim 5570, 4. Garland 5554, 5. Warner 5430, 6. Neugebauer 5416, 7. Baldwin 5368, 8. Williams 5321, 9. Hauttekeete 5305, 10. Ball 5243, ..., 12. Roosleht 5146, ..., 17. Tilga 5099, ..., 22. Lillemets 4881.

Eelvaade

Kümnevõistluses on kõige paremate isiklike rekorditega kohal kanadalased Damian Warner (9018) ja Pierce LePage (8909), sakslane Leo Neugebauer (8961), grenadalane Lindon Victor (8756), puertoricolane Ayden Owens-Delerme (8732) ja ameeriklane Kyle Garland (8720).

"Sel nädalavahetusel võib tulla päris häid tulemusi. Kasvõi juba sellepärast, et ilm on meie poolel. Ja see rahvahulk ja võistluse pingelisus. Arvan, et midagi lahedat, midagi suurt võib juhtuda," lausus Pariisi olümpiahõbe Neugebauer.

"Mul oli seljavigastus ja käisin suve lõpus operatsioonil. Nüüd olen tagasi ja arvan, et heas vormis, tunnen end üsna tervena," sõnas valitsev maailmameister LePage. "Götzise võistlus toimub väga vara. Seega, ma ei sea endale kunagi liiga palju ootusi. Minu peamine eesmärk on võistlus lõpuni teha ja kui teen lõpuni, siis on ka tulemus üsna hea."

Eesti parimana on võistlustules Karel Tilga (8681). Tänavuste maailmameistrivõistluste norm on 8550 punkti. "Ma arvan, et oleks hea ja võtaks stressi madalamaks, kui saaks MM-i normi koha kindlaks. Kas normi või ranking'u süsteemiga. Saaks rahulikult hingata ja vaadata MM-i poole," tutvustas Tilga eesmärki.

"Nimekiri on muljetavaldav ja ilm tundub, et on hea. Ainukeseks takistuseks on mehed ise. Ma arvan, et tuleb kõrgetasemeline võistlus."

Vaata ka ETV spordisaate eelvaadet:

Ajakava

Laupäev, 31.05

12.45 100 m jooks

13.55 Kaugushüpe

15.35 Kuulitõuge

17.00 Kõrgushüpe

19.00 400 m jooks

Pühapäev, 01.06

11.05 110 m tõkkejooks

12.10 Kettaheide

14.00 Teivashüpe

16.45 Odavise (B-grupp)

17.45 Odavise (A-grupp)

19.00 1500 m jooks

Stardinimekiri

Götzis 2025 Autor/allikas: Hypomeeting Götzis

Eesti mitmevõistlejate rekordigraafikud ja isiklikud rekordid

Karel Tilga, 8681 punkti (Budapest 2023)

Graafik: 10,84 (897) - 7.58 (1852) - 15.75 (2688) - 2.05 (3538) - 48,58 (4419) - 14,68 (5308) - 50.57 (6190) - 4.80 (7039) - 66.42 (7874) - 4.20,73 (8681).

PB: 10,84 - 7.69 - 16.59 - 2.10 - 48,49 - 14,65 - 51.39 - 4.96 - 73.36 - 4.20,73.

Risto Lillemets, 8156 (Götzis 2021)

Graafik: 10,98 (865) - 7.11 (1705) - 14.55 (2467) - 2.00 (3270) - 49,66 (4100) - 14,33 (5032) - 43.11 (5760) - 5.00 (6670) - 60.55 (7416) - 4.30,72 (8156).

PB: 10,83 - 7.28 - 15.00 - 2.09 - 48,95 - 14,23 - 46.70 - 5.10 - 65.36 - 4.26,56.

Rasmus Roosleht, 8026 (Tallinn 2024)

Graafik: 10,93w (876) - 7.12w (1718) - 16.00 (2569) - 2.00 (3372) - 49,83 (4194) - 14,83 (5064) - 47.59 (5884) - 4.64 (6686) - 57.13 (7381) - 4.45,74 (8026).

PB: 10,86 - 7.31 - 16.62 - 2.04 - 49,67 - 14,66 - 49.30 - 4.90 - 67.23 - 4.42,84.

Seitsmevõistlus

Naiste seitsmevõistluses hoiab Liisa-Maria Lusti esimese päeva järel 3566 punktiga 18. kohta. Võrreldes rekordigraafikuga on ta 40 silmaga plussis. Kindlat liidrikohta hoiab 4161 punktiga ameeriklanna Anna Hall.

Eelvaade

Naiste seitsmevõistluses on stardis näiteks ameeriklanna Anna Hall (isiklik rekord 6988 punkti, britt Katarina Johnson-Thompson (6981) [parandus: hiljem ta siiski ei startinud], poolatar Adrianna Sulek-Schubert (6672), ungarlanna Xenia Krizsan (6651) ja šveitslanna Annik Kälin (6639).

Eesti esindajana teeb kaasa Liisa-Maria Lusti (5836), kes isiklike rekordite võrdluses on nõrgim startija. "Ma oleks rahul sellega, kui teeks edukalt selle mitmevõistluse läbi," sõnas Lusti. "Ilma ühegi probleemita. Isiklik rekord võiks muidugi tulla, aga see kõik oleneb, kuidas iga ala tuleb."

Ajakava

Laupäev, 31.05

12.05 100 m tõkkejooks

13.40 Kõrgushüpe

16.45 Kuulitõuge

18.00 200 m jooks

Pühapäev, 01.06

12.45 Kaugushüpe

14.30 Odavise (B-grupp)

15.40 Odavise (A-grupp)

17.20 800 m jooks

Stardinimekiri

Götzis 2025 Autor/allikas: Hypomeeting Götzis

Eesti mitmevõistlejate rekordigraafikud ja isiklikud rekordid

Liisa-Maria Lusti, 5836 (Götzis 2022)

Graafik: 14,01 (977) - 1.86 (2031) - 10.68 (2605) - 24,63 (3526) - 6.18 (4431) - 38.68 (5073) - 2.24,50 (5836).

PB: 13,66 - 1.86 - 11.45 - 24,03 - 6.45 - 40.20 - 2.18,25.