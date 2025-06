EstAmi otsustavale päevale lähevad lidritena Jegers ja Adul

Estonian Amateur Open by Tallink võistluse avapäeval valitsenud ideaalsed tingimused olid teiseks päevaks tundmatuseni muutunud. Estonian Golf & Country Clubis said võistlejad tunda tõeliselt tuulist ilma, kus raskustesse sattusid paljud. Ometi suutis suurepärase teise poole toel panna väga hea ringi kokku Kevin Christopher Jegers, kes sai kokku kirja 68 lööki (kokku -5), mis tõstis ta ühe löögiga Mattias Varjuni (-4) ette.

Kolmandana mängib finaal flight'is Richard Teder (par), neljas on Markus Varjun (par). Neile järgnevad kolm soomlast: Niklas Lindström (+3), Saku Halonen ja Oliver Rekila (mõlemad +5).

Naiste klassis tõusis ainuliidriks Anete Liis Adul, kes kirjutas laupäeval skoorkaardile 74 lööki ning kahe päeva kokkuvõttes on tal kirjas +2. Kahe löögi kaugusele jääb Kristella Sikk, aga 14-aastane eestlanna jagab teist kohta Türgi koondise liidri Sude Bayga. Neljas on soomlanna Hanna Hänninen (kokku +5) ning viies on Türgi koondislane Deniz Sapmaz (+6).

Viimasele päevale pääsesid 57 parimat mees- ja 21 naismängijat. Kui meestel piisas viimasele päevale saamiseks sel korral keskmisest skoorist 86,5, siis naiste cut oli kogunisti 85. Esimesena jäi meestest cut sooritamata vaid 12-aastasel Kris Kuusel.