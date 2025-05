Pärnus toimub nädalavahetusel rahvusvaheline lohesurfifestival

Pärnu rannas jahedam suveilm laupäeval meelehärmi ei püstitanud - jaguks vaid tuult! Lohesurfifestivalile Nordic Kite Fest on saabunud osalejaid kõigist naaberriikidest, aga ka kaugemalt, näiteks Türgist ja Filipiinidelt.

Korraldajate ambitsioonid on aga suuremadki. "Me loodame selle ikkagi viia massidesse ja maailmas tuntuks teha. Täna Põhjamaades sellist üritust ei korraldata, me oleme ainulaadne ja üritame sellega viia lohesurfi kõikideni ja massidele," ütles korraldaja Reigo Tamm.

Paari aasta tagune küsitlus näitas, et Eestis on mitu tuhat lohesurfi sõpra ning see arv on aina kasvamas - peamiselt on selle harrastamiseks vaja vaid tahet ja tuult. "Me oleme mereriik ja mis sa mere ääres ikka muud harrastad kui meresporti," ütles Tamm. "Pealekauba, lohetamist saab harrastada aastaringselt - olgu suvi või talv, varustust tuleb ainult kergelt vahetada, aga sõita saab absoluutselt aastaringselt."

Ühtlasi leiab Pärnus sel nädalavahetusel aset ka Eesti meistrivõistluste avaetapp.

"Üllatavalt palju võistlejaid, ma arvan, et läbi ajaloo üks suurimaid koosseise, ja kui me võrdleme konkurentsi maailma tasemega, siis meie võistlejate nimekirjas on ka meie oma lumesurfi maailmameister Ranno Rumm, kes peaks näitama klassi. Seega võib öelda, et me konkureerime laia maailmaga," ütles korraldaja.