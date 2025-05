Tilga: MM-i norm peaks olema veel kättesaadav

Tilga jooksis 100 meetrit 10,91-ga, hüppas kaugust 7.53, tõukas kuuli 15.83, hüppas kõrgust 1.91 ja jooksis 400 meetrit ajaga 49,27.

"Päev algas väga hästi. Sajas oli start natuke kehva ja kiirendusfaas jäi natuke puudulikuks. Aga aeg oli väga okei. Kaugus samamoodi - esimese katsega kohe kirjas see, mis ma tahtsin," andis Tilga intervjuus ERR-ile ülevaate.

"Kuul oli ka okei. Kõrguses... eks ma eeldasin, et tuleb raske võistlus, aga lootsin, et saab natuke rohkem. 91 on päris kehva. Ja siis 400.. see karu hüppas maru kiiresti selga, 300 peal juba ja enam lahti temast ei saanud. Tuli selline kangutamine see lõpp."

Kaugushüppes piirdus Tilga seejuures üksnes avakatsega. "See oli kogu aeg plaanis. See oligi põlve säästmiseks. 7.40+, siis ütlesime, et me rohkem ei hüppa," selgitas ta.

Päeva suurim pettumus oli kõrgushüpe, kus jäi kirja vaid 1.91. "Põlv andis mingil määral tunda ja see vist segas hoojooksu isegi rohkem kui hüppeosa. Natuke liiga ettevaatlik pealejooks ja sealt ongi raske kuhugi tõugata," lausus ta.

Mida või tuua pühapäev? "Ma arvan, et kadunud ei ole midagi. Ma punkte täpselt ei tea, aga MM-i norm [8550 - ERR] peaks veel olema kättesaadav," vastas Tilga. "Isiklik rekord [8681] võib-olla enam mitte. Aga ma arvan, et kõik läheb plaanipäraselt, siis kaheksa neli pluss."

Ainsa Eesti seitsmevõistlejana Götzises rassiv Liisa-Maria Lusti jäi oma avapäevaga rahule. Ta jooksis 100 meetrit tõkkeid 13,67-ga, hüppas kõrgust 1.77, tõukas kuuli 11.35 ja jooksis 200 meetrit 24,00-ga. Kokku teeb see 3566 punkti ja annab hetkel 18. koha.

"Eks tõkkes jäi see aeg võib-olla natuke tehnika taha. Iga tõkke ületus oli natuke erinev. Aga aeg oli täitsa tip-top. See oli üks sajandik isiklikust. Sellega võib rahul olla, kui mõelda, et see oli avastart," lausus Lusti.

"Kõrgusega jäin väga rahule arvestades, et trennis sain vaevu 1.70 üle. Kuul... sellega võib ka rahule jääda. Saime teha ühe trenni Märt Israeliga ja tema näpunäidetega on see kuul hakanud küll lendama. Sellega tuleb veel natuke tegeleda, aga olen rahul selle tulemusega. 200... võib ka rahule jääda, isiklik rekord ja hea lõpp avapäevale."

Kõige suurem küsimärk oli seega kõrgushüpe. "Eks esimesed kõrgused ja proovikatsed olid ikka sellised kahtlustäratavad, aga 1.68 peal otsustasime teha kahe sammu võrra pikemaks. Võtsime sellise riski ja nagu näha, siis tasus ära. Lendas ilusti ja võib rahul olla täitsa," rõõmustas Lusti.

Pühapäeval ootavad veel kaugushüpe, odavise ja 800 meetri jooks. "Loodame, et tuleb sama hea päev kui täna. Võib-olla isegi natuke parem," soovib Lusti. "Endal suuremaid pingeid ei ole. Vaatame, kuidas läheb."