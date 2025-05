Orienteerumise sprindidistantsidel näitasid võimu noored

Eesti meistrivõistlused orienteerumise sprindidistantsil toimusid Kohila alevi vaheldusrikkal maastikul. Rajad kulgesid alevilähedasel kettagolfirajal, endise paberivabriku territooriumil, aiandite vahel ja elamurajoonides ning kulmineerusid vareste metsiku kraaksumise saatel spordikeskuse kõrval asuvas Kapa männikus.

Naiste põhiklassis oli Eesti esinumbri Evely Kaasiku puudumisel suurfavoriidi koht vakantne ja tekkinud võimuvaakumi kasutas ära alles 19-aastane Lovise Harriette Koppel Tartu Katoliku spordiklubist, kes juhtis võistlust kõigis vaheajapunktides ja lõpetas 2,8 km pikkuse raja võidukalt ajaga 14.41.

Hõbemedali teenis võitjast enam kui kaks korda vanem, kogenud Annika Rihma (OK Põlva Kobras), kes veel 700 meetrit enne lõppu kaotas liidrile kolme sekundiga, kuid kaotus paisus finišiks 34 sekundile. Pronksi pälvis Sigrid Ruul (JOKA), kes kaotas võitjale 39 sekundiga. Tiitlikaitsjana startinud Hannula-Katrin Pandis (OK Ilves) jäeti 45-sekundilsie kaotusega neljandaks.

"Võistlusmaastiku iseloom vaheldus rajal kahel korral – algus ja lõpp olid metsapargi-tüüpi, raja keskosa kulges aga hoonete, aiamaade ja muude tehisobjektide vahel. Tundsin ennast kõige paremini just raja keskmises osas, mis oli Eesti oludes harjumuspärane sprindimaastik. Metsapargis olin pisut ebakindlam, aga tegin keskendunult oma jooksu ja ei lasknud ennast kellelgi ega millelgi häirida. See oli mu esimene Eesti meistritiitel täiskasvanute seas," rääkis Koppel.

Meeste seas olid tiitlikaitsja Kenny Kivika puudumisel suurfavoriitideks 2021. aasta Eesti meister Sergei Rjabõškin (OK Peko), 2022. aastal 19-aastasena meistriks tulnud Jürgen Joonas (OK Võru) ning 2010. aasta meister Kristo Heinmann (OK Peko).

3,1 km pikkuse raja stardist haaras juhtohjad enda kätte Joonas, kelle üha kasvav edu lähima jälitaja ees oli 2,3 km peal juba üle minuti. Raja viimasel 800 meetril tuli temalgi sisse väiksemaid kursist kõrvalekaldumisi, millega ligi poole minuti jagu aega kaduma läks, kuid kindel võit tuli siiski ajaga 13.29, tervelt 40-sekundilise eduga lähima konkurendi ees. Päeva üllatajaks oli aga 18-aastane Pärtel Külvik (Katoliku SK), kes edestas selgelt kõiki teisi meesteklassi võistlejaid ja pälvis põhiklassi hõbeda. Pronksi sai Sergei Rjabõškin ja napi kolme sekundiga jäi esimesena medalita Kristo Heinmann.

"Kolmveerand rajast sujus mul kõik hästi ning püüdsin puhta jooksuga kinni minuti ja kaks minutit enne mind startinud konkurendid. Kahjuks ei suutnud ma viimasel rajaveerandil oma orienteerumist piisavalt kontrollida ja kaotasin ligi poole minuti jagu aega. Täna pääsesin küll terve nahaga, aga võtan siit kaasa hea õppetunni – tihedamas suurvõistluste konkurentsis lähevad sellised vead oluliselt kallimaks maksma," rääkis Joonas.