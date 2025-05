Kalev/Cramo läks otsustavas mängus poolajapausile 15-punktilise eduga

BC Kalev/Cramo alustas 4600 pealtvaataja ees finaalseeria otsustavat mängu hästi, kui tegi 10:10 viigiseisult 12:4 spurdi ning läks enne veerandi lõppu Gregor Kuuba juhtimisel ka kümnega juhtima, kuid pausiks oli tablool võõrustaja 31:22 eduseis.

Tartlased leidsid teise veerandi alguses kohe vastuse ning asusid Cramo edu lihvima. Viie minutiga jõudis Tartu Ülikool kolme punkti kaugusele, aga Cramo suutis seejärel vastase hoo pidurdada ja Hugo Toomi pealtpanek viis nad uuesti kümnega juhtima. Toom lisas seejärel veel neli silma ja Severi Kaukiainen tabas enne sireeni kolmese, viies Cramo poolajapausile 48:33 eduseisul.

Toom viskas esimesel poolajal 14 punkti, avaveerandil säranud Gregor Kuuba panustas kümne silmaga. Tartu Ülikooli liider oli kümme punkti ja kolm lauapalli kogunud Jalen Henry, Rauno Nurger lisas omalt poolt kaheksa punkti.

Enne mängu:

Eesti korvpalli meistrivõistluste sõelmängud on pakkunud fännidele mitmeid võimsaid hetki, aga finaalseeria otsustav mäng on nähtus, mida koduses korvpallis liialt tihti ei näe: viimati otsustati Eesti meister viimase mänguga 2006. aastal, kui Kalev/Cramo alistas TÜ/Rocki.

Tänavust finaali alustas võiduga Tartu Ülikool Maks & Moorits, kes võitis avamängu võõrsil kuue punktiga. Kalev/Cramo vastas kahe võiduga: kahepunktiline võit Tartus ja siis seitsmepunktiline võit kodupubliku ees. Neljandas mängus näitas aga Tartu kodupublik võimu ja aitas oma meeskonnal seeria otsustavasse mängu viia.

Viimane mäng toimub Tondiraba jäähallis, kuhu oodatakse tuhandeid - vahest üle 5000 pealtvaataja. Koduväljakueelis on tänavu oma tähtsust tõestanud. "Play-off'ides on publik meid kõvasti edasi aidanud. See energia, mis nad annavad meile ja kuidas siin kaasa elatakse, on uskumatu. Soovin, et kõik saaksid sellist tunnet tunda," ütles tartlaste kapten Martin Paasoja pärast neljandat mängu.

"Me oleme igas saalis mänginud, me saame seal rohkem trenni teha. Meil tuleb loodetavasti samasugune kodupublik. [Neljapäeval] oli äge atmosfäär, kahju, et nii läks," vastas Paasojale Kalevi ääremängija Hugo Toom.

Kalev/Cramo ei ole alates 2011. aastast Eesti meistriks kerkinud vaid kahel hooajal: 2022. aastal võitis meistritiitli hoopis Pärnu Sadam, 2020. aastal jäeti hooaeg koroonaviiruse tõttu pooleli ja 2015. aastal - täpselt kümme aastat tagasi - teenis Tartu Ülikool/Rock oma viimase meistritiitli.