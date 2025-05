Ogier stardib ka Kreeka MM-rallil

Ogier on tänavu juba sõitnud Monte Carlos, Kanaari saartel ja Portugalis ning nüüd on tema osalemine kindel ka järgmisel nädalavahetusel Sardiinias ja juunikuu lõpus Kreekas.

Kreekas võistlevad Ogier' kõrval ka MM-sarja liider Elfyn Evans, Kalle Rovanperä, Takamoto Katsuta ja Sami Pajari. Sama koosseis kihutab ka Sardiinias.

Kuigi Ogier jättis vahele Rootsi ja Keenia jõuproovid, siis hoiab ta sellest vaatamata Sardiinia eel MM-sarja punktiarvestuses Evansi ja Rovanperä järel kolmandat kohta (86 punkti), edestades Ott Tänakut (Hyundai) kahe silmaga.

Ülikogenud prantslane on Sardiinias võidutsenud neljal korral, ent jäi mullu võidust napilt ilma, kui lõhkus viimasel katsel rehvi ja mängis sellega ralli võidu Tänakule.

"Meie triumf Portugalis andis kõvasti motivatsiooni, et praegusel tihedal perioodil edasi pingutada. Sardiinia on alati olnud nõudlik väljakutse – mul kulus aastaid, enne kui sealsed teed vallutasin," ütles Ogier.

"Sel aastal võib Sardiinia meie võistkonnale veelgi keerulisem olla, sest meie sõitjad hoiavad kokkuvõttes kolme parimat kohta ja seega tuleb meil reedel kõige rohkem teed puhastada. Samas teame väga hästi, et see on ralli, kus võib juhtuda ükskõik mida," lisas ta.

Kreeka ralli sõidetakse 26.-29. juunil.