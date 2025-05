EstAmi avapäeval haaras liidriohjad Mattias Varjun

Tuulevaikse ilmaga näidati ka suurepäraseid tulemusi. Meeste klassis haaras liidriohjad Mattias Varjun, kes sai viimase seitsme rajaga kirja viis birdie't ning lõpetas päeva 68 (-4) löögiga.

Vaid löögiga jääb maha koondisekaaslane Ralf Johan Kivi, kes sai viimasel seitsmel rajal neli birdie't kirja. Kolmandaks platseerus Mattiase Varjuni noorem vend Markus, kes mängis 70 (-2) lööki. Neljandat kohta jagavad veel kaks koondislast – Kevin Christopher Jegers (kõik neli esindavad Niitvälja Golfiklubi) ja Richard Teder (Estonian Golf & Country Club), kes koos soomlase Aleksi Seppäneniga (Tawast Golf) mängisid kõik 71 (1) lööki.

Naiste klassis on kaksikjuhtimine. Nii Anete Liis Adul (Estonian Golf & Country Club) kui ka soomlane Lina Lindqvist (Lahden Golf) said kirja 72 lööki. Mõlemad tegid viimasel seitsmel rajal kolm birdie't. Kolmas on Türgi koondislane Deniz Sapmaz (Atasehir Golf Club), kelle skoor oli 73 (+1) ning neljandat kohta jagavad Türgi koondislane Sude Bay (Gloria Golf Club) ja Eesti koondislane Iiris Mätas (Rae Golfiklubi), kes mängisid mõlemad 74 (+2).

Kokku on võistlustules 126 mängijat, kes esindavad üheksat erinevat riiki. Lähinaabritest on stardis Soome, Läti, Leedu ja Saksama esindajad, eksootikat lisavad Lõuna-Korea, Austraalia, USA ning esindatud on kogu Türgi meeste- ja naistekoondis. Stardis on kokku 43 pluss händikäpiga mängijat ning neist 38 kuulub amatöörgolfi maailma edetabelisse.