Põneva uuendusega Tour of Estonia saab reedel hoo sisse

Meeste tuuri puhul on oodata ühtlase tasemega heitlust, kindlasti on võõrustajatel head võimalused. Kokku on Eesti meeskondi stardis kaks: kontinentaaltiim Quick Pro Team ning rahvusmeeskond, vahendab ejl.ee.

Quick Pro Teamis on teiste hulgas nimekirjas kolm varasemat võitjat: Martin Laas (2015), Karl Patrick Lauk (2017, 2021) ja Mihkel Räim (2019). "Isiklikult on hooaeg olnud raske, viimane kuu on tulnud võidelda vana vigastusega, mistõttu olen võistelnud ehk 70-protsendilise võimekusega. On läinud ja läheb veel kindlasti paremaks, aga siiski ei pruugi superman olla veel," rääkis Räim, keda motiveerib väga kõnealuse Eesti tiimi arendamine.

"Ennast siiski maha ei kanna veel, lisaks on meeskond ümber üsna tugev. On ka natuke teistsuguse lõpuga finiš, saab põnev olema, positsioonivõitlus tuleb kindlasti teistmoodi," lisas ta.

Rahvuskoondises on vahest parimad väljavaated triumfile 28-aastasel Norman Vahtral (mulluse Tallinn-Tartu etapi võidumees), oma sõna tahab kindlasti sekka öelda ka igapäevaselt Red Bull-BORA-hansgrohe kontinentaalmeeskonna värve esindav Romet Pajur.

"Eesmärk on koondise särgiga astuda kõige kõrgemale astmele – kas minu või Normani näol, seda hakkame reedel vaatama," rääkis Pajur. "Näen enda puhul edasiminekut kõikides füüsilistes numbrites ja ka mentaalses pooles, suur areng on olnud, nüüd on vaja ära vormistada. Tean, mis vormis ka praegu olen, millised mehed on stardis – võimalused on kõrged."

Tour of Estonia 2022 Autor/allikas: Adam Illingworth

Naiste sõidul tunduvad trumbid olevat Norra kontinentaaltiimi Coop-Repsol käes. Nende ridadest leiab nii muluse võitja Eline Van Rooijeni (Holland) kui ka hiljuti suurtuuril Vuelta osalenud eestlannad Laura Lizette Sanderi ja Aidi Gerde Tuiski.

Neist Sander oli Ladies Tour of Estonial mullu kolmas, kuid on tänavu võidelnud erinevate tervisemuredega. "Viimasel ajal ei ole trennis intervalle või kiiremaid liigutusi väga teinud. Nüüd on tervisega õnneks korras ja loodetavasti läheb seis üha paremaks. Lähen peale, vaatame, mis saab, aitan tiimi. Ega mul endal suurt eesmärki siin ei ole, proovin lihtsalt nautida ja teha sõit nii raskeks kui võimalik," rääkis ta.

Vuelta oli 23-aastase Tuiski (nagu ka Sanderi jaoks) esimene suurtuur. "Kuigi profiil ei olnud minu jaoks kõige sobilikum, siis oli äärmiselt väärtuslik kogemus, esimene nii pikk tuur minu jaoks. Siiski jättis see oma jälje, olin pärast seda ka haige, kuid nüüd tunnen end juba hästi," sõnas Tuisk. "Tahe võit koju jätta on alati suur, Laura ütleks ilmselt samamoodi. Meil on väga tugev tiim, kus kõik on võimelised võitma. Esmajärjekorras proovime ehk, et eestlanna võidaks, kuid kokkuvõttes on peamine ikkagi, et võit tiimi jääks."

Meeste tuur stardib reedel Tallinn-Tartu etapiga (196,4 km) ning kulmineerub laupäeval legendaarse Tartu GP-ga (161,6 km). Ladies Tour of Estonia sõidetakse üheetapilisena laupäeval, 31. mail.

Tänavuse tuuri trassis on tehtud oluline muudatus: kõik etapid, sh Ladies Tour of Estonia, kulgevad enne Lossi tänava tõusu võtmist läbi Raekoja platsi.