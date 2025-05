Djokovic vajas edasipääsuks kolme tundi, portugallased tegid ajalugu

38-aastane Djokovic kohtus kodupubliku ees mänginud 26-aastase Corentin Moutet'ga (ATP 73.) ja serblane näitas head vormi, kui teenis avasetis 6:3 ja teises setis 6:2 võidu. Prantslane ei andnud kolmandat setti aga lihtsalt ära ja läks 4:2 ja 5:4 juhtima, kuid serblane lõpetas kindlalt ja realiseeris esimese matšpalliga 7:6 (1) võidu.

"Corentin on mängija, kellel on väga hea kiirus. See oli lahing, eriti kolmas sett," ütles Djokovic. "Päästsin setipalli, sel hetkel on kõik võimalik. Leidsin löögi, millega püsisin setis veel elus. Mängisin üldiselt hästi, püsisin väljakul rahulik ja see polnud alati kerge."

Djokovic lõi üle kolme tunni kestnud kohtumise vältel viis äss ja tegi kaks topeltviga, prantslane lõi ühe ässa vähem ja patustas ühe enama topeltveaga. Serblase seeria prantslaste vastu nende kodusel slämmiturniiril sai ühtlasi jätku: Djokovic on Prantsusmaa lahtistel mänginud prantslastega 12 korda ja pole seni kaotanud.

Kui kolmapäeval üllatas portugallane Nuno Borges (ATP 41.) kahekordset finalisti Casper Ruudi (ATP 8.), siis neljapäeval sai üllatusvõiduga hakkama ka tema kaasmaalane Henrique Rocha (ATP 200.). 21-aastane Rocha kaotas Jakub Menšiku (ATP 19.) kaks esimest setti, aga suutis sellegipoolest maailma 19. reketi 2:6, 1:6, 6:4, 6:3, 6:3 alistada.

Kvalifikatisooniturniirist põhitabelisse pääsenud Rocha ja Borges on juba teinud Portugali tennise ajalugu, sest mitte kunagi varem pole kaks portugallast suure slämmi turniiril kolmandasse ringi jõudnud. Borges kohtub järgmisena australlase Alexei Popyriniga (ATP 25.), Rocha peab toime tulema Kasahstani esindava Alexander Bublikuga (ATP 62.).