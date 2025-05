Sakslane ületas Girol finišijoone üksinduses, mesilane lõpetas Ayuso tuuri

31-aastane Denz eraldus grupist umbes 11 kilomeetrit enne finišijoont ning ei lubanud seejärel kaasvõistlejaid lähedale, finišeerides ajaga 3:12.07. Tegemist oli tema karjääri kolmanda etapivõiduga Itaalia velotuuril, 2023. aastal teenis ta kahel etapil esikoha.

Red Bulli võistkond on viimastel päevadel saanud mitu kurba uudist, kui esmalt jättis Giro pooleli koledasse kukkumisse sattunud Jai Hindley ning siis pidi sadulast astuma ka suurfavoriit Primož Roglic. Denzi võit määrib hingele vähemalt veidi palsamit.

"Me investeerisime sellesse võistlusesse palju ja kogu võistkond - mitte ainult ratturid - tulid siia eesmärgiga Primozele Giro d'Italia võita. Veetsime kaks kuud kõrgustes, kolm kuud kodunt eemal. Ma pole oma lapsi ega naist näinudki," rääkis emotsionaalne Denz.

"Ja siis kaotades liidri, kaotasime ka unistuse. Tundus, et kõik see töö oli mitte millegi jaoks. Õnneks suutsime toibuda ja ennast motiveerida. Ja nüüd teenida [Saksamaa] isadepäeval selline võit, see on eriline!" jätkas Denz.

Sakslasele järgnes kümnest ratturist koosnev grupp, mille esiotsa jäid Mirco Maestri (Team Polti VisitMalta) ning Edward Planckaert (Alepcin-Deceuninck). Grupi kaotus jäi finišijoonel minuti ja ühe sekundi peale.

Liidrisärk jääb mehhiklase Isaac Del Toro (UAE Team Emirates - XRG) selga, kuid Richard Carapaz (EF Education - EasyPost; +0.41) ning Simon Yates (Team Visma | Lease a Bike; +0.51) mahuvad minuti sisse. Vähem kui kahe minutiga kaotab liidrile kanadalane Derek Gee (Israel - Premier Tech; +1.57).

Üheks tänavuseks favoriidiks peetud Juan Ayuso (UAE Team Emirates - XRG) oli sunnitud 30 kilomeetrit pärast etapi algust katkestama. 17. etapil nõelas hispaanlast mesilane ning kuigi Ayuso lubas lõpuni võidelda, tekkis tal allergiline reaktsioon. "On päris keerulised päevad olnud. [Kolmapäeval] sattus mu kiivrisse mesilane ja ma ei näe nüüd parema silmaga," rääkis Ayuso. "Tiimiarst ütles, et ma ei peaks startima, aga tahtsin proovida ja võistkonna eest kõik välja panna."

Giro jätkub reedel 166 kilomeetri pikkuse etapiga, mis viib ratturid Biella linnast Champoluci külasse. Velotuur kulmineerub pühapäeval.