Valikust pudenenud Vetkal otsib uut klubi: ma ei jää teistele alla

Vetkal siirdus eelmisel suvel Rootsi kõrgliigaklubisse Brommapojkarna, ent pärast head algust istutati Vetkal pingile, kust ta pole end lahti suutnud murda, kirjutas Soccernet.ee.

Eestlane ütles, et on korra treeneriga sel teemal vestelnud, kuid vastus oli kaugel ammendavast. Samas näeb Vetkal, et temasuguseid mängijaid pigem jagub - ühest küljest sel põhjusel, et Brommapojkarna pole suur vahetuste tegija, teisest küljest seetõttu, et klubil puudub duubelmeeskond.

Vetkal ise tunneb, et vääriks mänguaega, sest esineb trennides hästi. "Just see kipubki mind ärritama - tunnen, et ma ei jää teistele alla. Aga siis tuleb mängupäev ja Martin kaob pildilt ära," ütles ta.

Ühtlasi rääkis poolkaitsja, et otsib uut koduklubi. "Suvi on tulemas. Kui asjad niimoodi edasi lähevad, siis ma otseselt ei näe mõtet [siin jätkata]. Ma olen noor mängija - kõige olulisem on mul mängida," sõnas Kohila Püsivuse kasvandik. "Pigem on vaja vaadata nii, et kuhu üldse minna saab: kui ma pole kaua mänginud, siis on valikuid natuke vähem."

