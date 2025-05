TÄNA ÕHTUL | Kas Kalev/Cramo kindlustab Tartus meistritiitli?

Tartu Ülikool alustas tänavust finaalseeriat võimsa võiduga, kui alistas Kalev/Cramo võõrsil 86:80. Järgmises mängus andis Cramo küll suure edu käest, aga suutis siiski seeria viigistada ja kolmandas mängus seitsmepunktilise võidu järel kaks-üks juhtima minna. See tähendab, et Kalev/Cramot lahutab seeria võitmisest ja ühtlasi meistritiitlist üks võit.

Kolmandas mängus kerkis Cramo liidriks Leemet Böckler, kes aitab täita rolli, mis jäi pärast dünaamilise Stefan Vaaksi vigastust tühjaks. "Me teadsime, et Vaaksi kõrvalejäämisega on väga suur puudus meil. Skoorimise, mängujuhtimise ja kõige selle pealt. Me kõik tundsime veidi vastutust, et peame ise veits ülespool astuma, endast parema andma," sõnas 19 punkti visanud Böckler pärast kolmandat mängu.

Eesti korvpalli meistriliiga kohamängud on toonud saalidesse hulgaliselt rahvast ja Tartu Ülikool loodab neljapäeval just oma valjudele fännidele.

"Koduväljak aitab meid kõvasti," ütles Tartu Ülikooli kapten Martin Paasoja. "Siin on mingid taktikalised nüansid, mille vastu [teisipäeval] kõvasti eksisime. Ma loodan, et saame paremaks ja koduväljakul võtame võidu ja tuleme Tallinna tagasi."

Juhul kui Tartu Ülikoolil õnnestub seeria otsustavasse mängu viia, selgub Eesti meisterklubi laupäeva õhtul Tondiraba Jäähallis. Kaotuse puhul saab Kalev/Cramo karika kätte ja medalid kaela tartlaste koduväljakul.