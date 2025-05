MotoGP maailmameister soovib Apriliast lahkuda enne 2026. aasta hooaega

Martin, kes võitis eelmisel hooajal Pramac Racinguga oma esimese MotoGP tiitli, vahetas meeskonda ning sõlmis kaheaastase lepingu Apriliaga, kuid 27-aastane sportlane pole sel aastal seitsme etapi järel veel ühtegi punkti teeninud.

Hooajaeelses avariis saadud randme- ja pahkluuvigastused takistasid tal esimesel kolmel etapil võistlemast. Martini esimesel võistlusel Kataris toimus aga kukkumine, kust saadud vigastuste tõttu ei ole ta saanud nädalaid rattaga sõita.

"Kui ma eelmisel aastal otsustasin tootjat vahetada, oli üks minu soovidest mootorratast reaalsetes oludes testida ning meeskonda ja selle töömetoodikat mõista," ütles Martin avalduses.

"Sel moel sain end mugavalt tunda kaheaastase lepingu sõlmimisel ühe asemel ja seepärast lisasime selle tingimuse. Olukorras, kus pean tegema otsuse lepinguga kindlaksmääratud kuupäeval, olen otsustanud kasutada oma õigust end 2026. aasta hooajaks vabastada."

Aprilia teatas eelmisel nädalal, et nad pole Martiniga tema lepingu muutmiseks ja varajase lahkumise võimaldamiseks läbirääkimisi pidanud, hoiatades samal ajal teisi meeskondi temaga mitte ühendust võtmast.

Itaalia klubi teatas, et nad eeldavad, et Martini leping kehtib 2026. aasta lõpuni, kuid 27-aastane sportlane ütles, et ta "võtab kontrolli oma tuleviku üle profisportlasena" ja et mingit konflikti pole.

"Ma pole mitte kunagi lepingut rikkunud. Kui me sellele alla kirjutasime, leppisin Apriliaga kokku, et teatud asjaolude mittetäitumisel jätan endale õiguse otsustada oma tuleviku üle 2026. aastal," lisas ta. "See oli minu jaoks oluline tingimus, et nad mulle tol ajal pakutud lepingupakkumise vastu võtaksid," sõnas Martin.