OTSEBLOGI | Ühe katsega piirdunud Tilga ületas kauguses seitsme ja poole joone

Kümnevõistlus

100 m jooks

Eestlastest tegi kõige parema etteaste Rasmus Roosleht, kes parandas isiklikku rekordit viie sajandikuga ja sai kirja 10,81. Karel Tilga ja Risto Lillemetsa ajad olid samuti korralikud - mõlemal 10,91.

Kõige tugevamas jooksus võtab alavõidu 10,33-ga Puerto Rico mitmevõistleja Ayden Owens-Delerme, edestades kuue sajandikuga ka kümnevõistluse 100 meetri jooksu maailmarekordiomanikku Damian Warnerit.

M 100 m jooks: 1. Owens-Delerme 10,33, 2. Warner 10,39, 3. Eitel 10,46, 4. Garland 10,50 PB, 5. Victor 10,52, 6. Gräber 10,53 PB, 7. McMorris 10,54, 8. Ball 10,55 PB, 9. Ehammer 10,57, 10. Williams 10,57, ..., 24. Roosleht 10,81 PB, ..., 26. Lillemets 10,91, 27. Tilga 10,91.

Punktid pärast 1. ala: 1. Owens-Delerme 1016, 2. Warner 1001, 3. Eitel 985, 4. Garland 975, 5. Victor 970, 6. Gräber 968, 7. McMorris 966, 8. Ball 963, 9. Ehammer 959, 9. Williams 959, ..., 24. Roosleht 903, ..., 26. Lillemets 881, 26. Tilga 881.

Kaugushüpe

Tilga alustas enda kohta korraliku tulemusega 7.53 ja loobus kahest järgmisest katsest. Ka Roosleht tegi oodatava tulemuse 7.19, kuid Lillemets soovinuks 6.93-st ilmselt pisut enamat.

Taas näitas oma suurepärast hüppevõimet kümnevõistluse kaugushüppe maailmarekordimees Simon Ehammer, kes põrutas kohe avakatsel 8.34 ehk jäi rekordist 11 sentimeetri kaugusele. Ka Sander Skotheim ületas kaheksa meetri joone (8.06).

Kaugushüpe: 1. Ehammer 8.34, 2. Skotheim 8.06, 3. Neugebauer 7.91, 4. Owens-Delerme 7.65, 5. Gaio 7.56, 6. Garland 7.54, 7. Hauttekeete 7.53 PB, 8. Williams 7.53, 9. Tilga 7.53, 10. Warner 7.51, ..., 23. Roosleht 7.19, ..., 31. Lillemets 6.93.

Seis 2. ala järel: 1. Ehammer 2108, 2. Skotheim 2005, 3. Owens-Delerme 1988, 4. Neugebauer 1976, 5. Warner 1938, 6. Garland 1920, 7. Gaio 1902, 8. Willaims 1901, 9. Hauttekeete 1891, 10. McMorris 1888, ..., 17. Tilga 1823, ..., 25. Roosleht 1762, ..., 30. Lillemets 1678.

Eelvaade

Kümnevõistluses on kõige paremate isiklike rekorditega kohal kanadalased Damian Warner (9018) ja Pierce LePage (8909), sakslane Leo Neugebauer (8961), grenadalane Lindon Victor (8756), puertoricolane Ayden Owens-Delerme (8732) ja ameeriklane Kyle Garland (8720).

"Sel nädalavahetusel võib tulla päris häid tulemusi. Kasvõi juba sellepärast, et ilm on meie poolel. Ja see rahvahulk ja võistluse pingelisus. Arvan, et midagi lahedat, midagi suurt võib juhtuda," lausus Pariisi olümpiahõbe Neugebauer.

"Mul oli seljavigastus ja käisin suve lõpus operatsioonil. Nüüd olen tagasi ja arvan, et heas vormis, tunnen end üsna tervena," sõnas valitsev maailmameister LePage. "Götzise võistlus toimub väga vara. Seega, ma ei sea endale kunagi liiga palju ootusi. Minu peamine eesmärk on võistlus lõpuni teha ja kui teen lõpuni, siis on ka tulemus üsna hea."

Eesti parimana on võistlustules Karel Tilga (8681). Tänavuste maailmameistrivõistluste norm on 8550 punkti. "Ma arvan, et oleks hea ja võtaks stressi madalamaks, kui saaks MM-i normi koha kindlaks. Kas normi või ranking'u süsteemiga. Saaks rahulikult hingata ja vaadata MM-i poole," tutvustas Tilga eesmärki.

"Nimekiri on muljetavaldav ja ilm tundub, et on hea. Ainukeseks takistuseks on mehed ise. Ma arvan, et tuleb kõrgetasemeline võistlus."

Vaata ka ETV spordisaate eelvaadet:

Ajakava

Laupäev, 31.05

12.45 100 m jooks

13.55 Kaugushüpe

15.35 Kuulitõuge

17.00 Kõrgushüpe

19.00 400 m jooks

Pühapäev, 01.06

11.05 110 m tõkkejooks

12.10 Kettaheide

14.00 Teivashüpe

16.45 Odavise (B-grupp)

17.45 Odavise (A-grupp)

19.00 1500 m jooks

Stardinimekiri

Götzis 2025 Autor/allikas: Hypomeeting Götzis

Eesti mitmevõistlejate rekordigraafikud ja isiklikud rekordid

Karel Tilga, 8681 punkti (Budapest 2023)

Graafik: 10,84 (897) - 7.58 (1852) - 15.75 (2688) - 2.05 (3538) - 48,58 (4419) - 14,68 (5308) - 50.57 (6190) - 4.80 (7039) - 66.42 (7874) - 4.20,73 (8681).

PB: 10,84 - 7.69 - 16.59 - 2.10 - 48,49 - 14,65 - 51.39 - 4.96 - 73.36 - 4.20,73.

Risto Lillemets, 8156 (Götzis 2021)

Graafik: 10,98 (865) - 7.11 (1705) - 14.55 (2467) - 2.00 (3270) - 49,66 (4100) - 14,33 (5032) - 43.11 (5760) - 5.00 (6670) - 60.55 (7416) - 4.30,72 (8156).

PB: 10,83 - 7.28 - 15.00 - 2.09 - 48,95 - 14,23 - 46.70 - 5.10 - 65.36 - 4.26,56.

Rasmus Roosleht, 8026 (Tallinn 2024)

Graafik: 10,93w (876) - 7.12w (1718) - 16.00 (2569) - 2.00 (3372) - 49,83 (4194) - 14,83 (5064) - 47.59 (5884) - 4.64 (6686) - 57.13 (7381) - 4.45,74 (8026).

PB: 10,86 - 7.31 - 16.62 - 2.04 - 49,67 - 14,66 - 49.30 - 4.90 - 67.23 - 4.42,84.

Seitsmevõistlus

100 m tõkkejooks

Lusti saab poolemeetrises vastutuules kirja aja 13,67 ehk kaotab isiklikule rekordile vaid ühe sajandikuga. Võrreldes rekordigraafikuga saab ta aga kohe pea poolsada punkti lisaks.

Alavõitu jagavad 12,93-ga ameeriklannad Erin Marsh ja Michelle Atherley. Favoriidist ameeriklanna Anna Hall on 13,19-ga kuues.

N 100 m tõkkejooks: 1. Marsh 12,93 PB, 2. Atherley 12,93, 3. Pawlett 12,94 PB, 4. MacDonald 12,97 PB, 5. Kälin 13,05, 6. Hall 13,19, 7. Jones 13,25, 8. Karlsson 13,31, 9. Araujo 13,32, 10. Kriszt 13,35 PB, ..., 18. Lusti 13,67.

Seis 1. ala järel: 1. Atherley 1135, 1. Marsh 1135, 3. Pawlett 1133, 4. MacDonald 1129, 5. Kälin 1117, 6. Hall 1096, 7. Jones 1087, 8. Karlsson 1078, 9. Araujo 1077, 10. Kriszt 1072, ..., 18. Lusti 1026.

Kõrgushüpe

Lusti ületas esimesel katsel kõrgused 1.65 kuni 1.74, seejärel kolmandal katsel ka 1.77, aga 1.80 enam ei alistnud. Kuna rekordigraafikus ületas ta isiklikku rekordit tähistanud 1.86, siis langes ta eduka tõkkesprindi järel kokkuvõttes ikkagi miinusesse.

Täiesti omaette klassist oli aga Hall, kes kõigepealt ületas kolmandal katsel isiklikku rekordit kordava 1.92 ja seejärel kolmandal katsel ka uut isiklikku rekordit tähistava 1.95. Edasisest ameeriklanna loobus.

Kõrgushüpe: 1. Hall 1.95 PB, 2. Wilson 1.86, 3. Dokter 1.86, 4. Chapman 1.83 PB, 5. Vicente 1.77, 6. Lusti 1.77, 7. Riedel 1.77 PB, 8. Kälin 1.77, 8. Sulek-Schuberg 1.77, 10. Jones 1.74.

Seis 2. ala järel: 1. Hall 2267, 2. Dokter 2104, 3. Chapman 2063, 4. Kälin 2058, 5. Pawlett 2036, 6. Marsh 2002, 7. Vicente 2000, 8. MacDonald 1996, 9. Jones 1990, 10. Araujo 1980, ..., 13. Lusti 1967.

Eelvaade

Naiste seitsmevõistluses on stardis näiteks ameeriklanna Anna Hall (isiklik rekord 6988 punkti, britt Katarina Johnson-Thompson (6981) [parandus: hiljem ta siiski ei startinud], poolatar Adrianna Sulek-Schubert (6672), ungarlanna Xenia Krizsan (6651) ja šveitslanna Annik Kälin (6639).

Eesti esindajana teeb kaasa Liisa-Maria Lusti (5836), kes isiklike rekordite võrdluses on nõrgim startija. "Ma oleks rahul sellega, kui teeks edukalt selle mitmevõistluse läbi," sõnas Lusti. "Ilma ühegi probleemita. Isiklik rekord võiks muidugi tulla, aga see kõik oleneb, kuidas iga ala tuleb."

Ajakava

Laupäev, 31.05

12.05 100 m tõkkejooks

13.40 Kõrgushüpe

16.45 Kuulitõuge

18.00 200 m jooks

Pühapäev, 01.06

12.45 Kaugushüpe

14.30 Odavise (B-grupp)

15.40 Odavise (A-grupp)

17.20 800 m jooks

Stardinimekiri

Götzis 2025 Autor/allikas: Hypomeeting Götzis

Eesti mitmevõistlejate rekordigraafikud ja isiklikud rekordid

Liisa-Maria Lusti, 5836 (Götzis 2022)

Graafik: 14,01 (977) - 1.86 (2031) - 10.68 (2605) - 24,63 (3526) - 6.18 (4431) - 38.68 (5073) - 2.24,50 (5836).

PB: 13,66 - 1.86 - 11.45 - 24,03 - 6.45 - 40.20 - 2.18,25.