OTSEBLOGI | Neli eestlast alustavad Götzise mitmevõistlust

Kümnevõistlus

Kümnevõistluses on kõige paremate isiklike rekorditega kohal kanadalased Damian Warner (9018) ja Pierce LePage (8909), sakslane Leo Neugebauer (8961), grenadalane Lindon Victor (8756), puertoricolane Ayden Owens-Delerme (8732) ja ameeriklane Kyle Garland (8720).

Eesti parimana on võistlustules Karel Tilga (8681). Tänavuste maailmameistrivõistluste norm on 8550 punkti. "Ma arvan, et oleks hea ja võtaks stressi madalamaks, kui saaks MM-i normi koha kindlaks. Kas normi või ranking'u süsteemiga. Saaks rahulikult hingata ja vaadata MM-i poole," tutvustas Tilga eesmärki.

"Nimekiri on muljetavaldav ja ilm tundub, et on hea. Ainukeseks takistuseks on mehed ise. Ma arvan, et tuleb kõrgetasemeline võistlus."

Ajakava

Laupäev, 31.05

12.45 100 m jooks

13.55 Kaugushüpe

15.35 Kuulitõuge

17.00 Kõrgushüpe

19.00 400 m jooks

Pühapäev, 01.06

11.05 110 m tõkkejooks

12.10 Kettaheide

14.00 Teivashüpe

16.45 Odavise (B-grupp)

17.45 Odavise (A-grupp)

19.00 1500 m jooks

Stardinimekiri

Eesti mitmevõistlejate rekordigraafikud ja isiklikud rekordid

Karel Tilga, 8681 punkti (Budapest 2023)

Graafik: 10,84 (897) - 7.58 (1852) - 15.75 (2688) - 2.05 (3538) - 48,58 (4419) - 14,68 (5308) - 50.57 (6190) - 4.80 (7039) - 66.42 (7874) - 4.20,73 (8681).

PB: 10,84 - 7.69 - 16.59 - 2.10 - 48,49 - 14,65 - 51.39 - 4.96 - 73.36 - 4.20,73.

Risto Lillemets, 8156 (Götzis 2021)

Graafik: 10,98 (865) - 7.11 (1705) - 14.55 (2467) - 2.00 (3270) - 49,66 (4100) - 14,33 (5032) - 43.11 (5760) - 5.00 (6670) - 60.55 (7416) - 4.30,72 (8156).

PB: 10,83 - 7.28 - 15.00 - 2.09 - 48,95 - 14,23 - 46.70 - 5.10 - 65.36 - 4.26,56.

Rasmus Roosleht, 8026 (Tallinn 2024)

Graafik: 10,93w (876) - 7.12w (1718) - 16.00 (2569) - 2.00 (3372) - 49,83 (4194) - 14,83 (5064) - 47.59 (5884) - 4.64 (6686) - 57.13 (7381) - 4.45,74 (8026).

PB: 10,86 - 7.31 - 16.62 - 2.04 - 49,67 - 14,66 - 49.30 - 4.90 - 67.23 - 4.42,84.

Seitsmevõistlus

Naiste seitsmevõistluses on stardis näiteks ameeriklanna Anna Hall (isiklik rekord 6988 punkti, britt Katarina Johnson-Thompson (6981), poolatar Adrianna Sulek-Schubert (6672), ungarlanna Xenia Krizsan (6651) ja šveitslanna Annik Kälin (6639).

Eesti esindajana teeb kaasa Liisa-Maria Lusti (5836), kes isiklike rekordite võrdluses on nõrgim startija. "Ma oleks rahul sellega, kui teeks edukalt selle mitmevõistluse läbi," sõnas Lusti. "Ilma ühegi probleemita. Isiklik rekord võiks muidugi tulla, aga see kõik oleneb, kuidas iga ala tuleb."

Ajakava

Laupäev, 31.05

12.05 100 m tõkkejooks

13.40 Kõrgushüpe

16.45 Kuulitõuge

18.00 200 m jooks

Pühapäev, 01.06

12.45 Kaugushüpe

14.30 Odavise (B-grupp)

15.40 Odavise (A-grupp)

17.20 800 m jooks

Stardinimekiri

Eesti mitmevõistlejate rekordigraafikud ja isiklikud rekordid

Liisa-Maria Lusti, 5836 (Götzis 2022)

Graafik: 14,01 (977) - 1.86 (2031) - 10.68 (2605) - 24,63 (3526) - 6.18 (4431) - 38.68 (5073) - 2.24,50 (5836).

PB: 13,66 - 1.86 - 11.45 - 24,03 - 6.45 - 40.20 - 2.18,25.