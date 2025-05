Rattarallil osalev Taaramäe: uues meeskonnas on vähem pingeid

Mõned päevad tagasi Jaapani velotuuri lõpetanud profirattur Rein Taaramäe on üle mitme kuu tagasi kodumaal ning plaanib osaleda sel pühapäeval toimuval Tartu rattarallil.

"Nii vorm kui motivatsioon on hea ning ootan rattarallit huviga. Mine tea, võib-olla on ka väikesed võiduvõimalused, kuid võtan rahulikult. Vaevalt minuga vahet sisse tahetakse jätta," kommenteeris sel hooajal Jaapani meeskonnas Kinan Racing Team pedaaliv Taaramäe.

"Uues meeskonnas on palju vähem pingeid, sest pole nii suuri sponsoreid ja rahasid nagu maailma tipptiimides ning seda ma praegu soovingi. Üle aastate saan nüüd jääda terveks suveks koju ning alles augusti keskel lähen tagasi välismaale. See on ainult rõõm, mis annab motivatsiooni rattasõiduga jätkata," rääkis Taaramäe.

Stardis on ka eelmise Tartu rattaralli võitja Mihkel Räim. "Sõitma lähen kindlasti ning oluline on võit meie tiimi tuua," ütles Quick Pro Team eestvedaja.

"Kuigi meil on tiimis kolm endist Tartu rattaralli võitjat ja võitlus võib paberil lihtne tunduda, ei ole see tegelikult nii. Ka teised Tour of Estonial osalevad tiimid lähevad täiega peale ning ega neist lihtne jagu saada ei ole," selgitas Räim.

Tartu Maratoni Klassiku sarja arvestuses stardib kahe etapi järel liidripositsioonilt laskesuusataja Raido Ränkel. "Plaanin sel aastal kogu Klassiku sarja kaasa teha, et Kristo Pranglile konkurentsi pakkuda. Muidu on tal liiga lihtne," sõnas Ränkel.

44. Tartu rattaralli sõidetakse 31. mail ja 1. juunil. Valikus on 131, 64 ja 26 km pikkused põhidistantsid ning laste- ja virtuaalsõidud. Teist korda toimub ka vanakooliratastele mõeldud Vintage sõit.