Tsitsipas kaotas maailma 167. reketile ja langeb 20 parema seast välja

2021. aastal Pariisis finaali jõudnud ja viimasel kahel aastal seal veerandfinaalis mänginud Tsitsipas ei pääsenud viimati teisest ringist edasi 2018. aastal. Tänavu sai ta tõelise üllatuskaotuse, jäädes 4:6, 7:5, 2:6, 4:6 alla 23-aastasele itaalasele Matteo Gigantele, kes asub maailma edetabelis alles 167. real.

Alles teist korda slämmiturniiri põhitabelis mängiv Gigante on Pariisis senise viie matšiga ehk kolme kvalifikatsioonimänguga ja kahe põhiturniiri kohtumisega loovutanud vaid kaks setti.

Kolmandas ringis läheb Gigante vastamisi ameeriklase Ben Sheltoniga (ATP 13.), kes ei pidanud teises ringis väljakule tulemagi, kuna prantslane Hugo Gaston andis talle loobumisvõidu.

Tsitsipasele tähendab kaotus aga seda, et ta langes esimest korda alates 2018. aasta augustist maailma edetabelis 20 parema seast välja. Praegu on ta ennustatavas edetabelis langenud 25. reale, aga see võib turniiri käigus veel muutuda.

Maailma 12. reket, ameeriklane Tommy Paul sai raske võidu, alistades veidi alla nelja tunni kestnud kohtumises ungarlase Marton Fucsovicsi (ATP 124.) 4:6, 2:6, 6:3, 7:5, 6:4. Kolmandas ringis mängib Paul 24. asetatud Karen Hatšanoviga, kes pidas neljatunnise kohtumise austerlase Sebastian Ofneriga (ATP 108.), jäädes lõpuks peale 7:5, 3:6, 7:5, 4:6, 6:2.

Asetatud mängijatest langes konkurentsist välja ka 31. paigutusega prantslane Giovanni Mpetshi Perricard (ATP 37.), kes jäi 6:7 (4), 3:6, 6:4, 4:6 alla bosnialasele Damir Džumhurile (ATP 69.), kes läheb nüüd vastamisi teisena asetatud Carlos Alcaraziga.

Kümnenda asetusega taanlane Holger Rune oli õhtuses matšis 6:3, 7:6 (5), 6:3 parem ameeriklasest Emilio Navast (ATP 137.) ja läheb nüüd vastamisi kodupubliku ees mängiva Quentin Halysiga (ATP 52.), kes alistas 4:6, 6:3, 7:6 (2), 7:5 serblase Miomir Kecmanovici (ATP 46.).

15. paigutatud ameeriklane Frances Tiafoe (ATP 16.) peab järgmisena mängima 23. asetusega kaasmaalase Sebastian Kordaga. Tiafoe alistas 6:4, 6:3, 6:1 hispaanlase Pablo Carreno-Busta (ATP 99.), Korda oli 6:1, 6:2, 7:6 (2) parem kaasmaalasest Jenson Brooksbyst (ATP 161.).