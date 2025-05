Võrkpalliliit loobus rahapuuduse tõttu rannavolle MK-etapi korraldamisest

Eesti võrkpalliliit kaalus teist aastat järjest Futures tasemega MK-etapi korraldamist pikalt, kuid suhtluses erinevate partneritega otsustati sel nädalal lõpuks plaanile kriips peale tõmmata. "Jäime eelmisel aastal tugevalt miinusesse ja otsustasime, et ei taha seda rohkem nii teha, ilma et ise kuludega vähemalt nulli jääksime," ütles võrkpalliliidu spordidirektor ja ka peasekretäri kohuseid täitev Kert Toobal Delfile.

Kas võistlustest loobumine võib panna põntsu Eesti võimalustele rannavolle MK-etapp tulevikus siia saada? "Ei, see ei mõjuta," uskus Toobal. "Neid tahtjaid ülemäära palju ei ole. Sinna pole erilist tungi. Me kindlasti ei välista, et me mingil aastal selle tee uuesti ette võtame."

Sportlikus mõttes oleks rannavolle MK-etapi traditsiooni hoidmine Eestile äärmiselt vajalik, sest koduse etapi omamine tähendaks, et kõikidele teistele Futures-etappidele oleks Eestil üks vabapääse.