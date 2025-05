Panthers pääses kolmandat korda järjest Stanley karikafinaali

Karikakaitsja Panthers mängib finaalis kas Oliersi või Dallas Starsiga. Edmonton Oilers juhib seda seeriat 3:1.

"Me ei tulnud siia idakonverentsi võitma," ütles Panthersi kapten Aleksander Barkov. "Ma ei ütle selle kohta midagi halba, kuid me jõudsime sinna, kuhu tahtsime. Oleme taas finaalis ja tahame võita Stanley karika nagu iga teinegi meeskond," rääkis ta.

"Oleme saavutatuga rahul ja see, kuidas me selle saavutasime, oli raske. Nad mängisid väga hästi. See kuidas meil õnnestus mäng võita, jääb kindlasti meelde," lisas Barkov.