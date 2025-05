Euroopa Kriketiliiga Eesti alaturniiri võitjaks tuli Tallinn Stallions

Eesti Kriketi Liidu juhatuse liikme Mart Tammoja sõnul oli finaalmäng pingeline kuni lõpuminutiteni. "Stallions alustas kohtumist väga tugevalt, kuid Hippos tuli Nicholas Saloneni juhtimisel sama muljetavaldavalt järele. Lõpp kuulus ikkagi Stallionsile 27-jooksuse eduga," kommenteeris Tammoja finaali käiku.

Tallinna Stallions võitis ka 2024. aasta European Cricket Series (ECS) Eesti T10 meistritiitli.

Tänavusel turniiril võtsid mõõtu kuus Eesti klubi: Tallinn Hippos, Tallinn United, Tallinn Stallions, Tallinn Strikers, Tartu Hundid ning Tallinn Riders.

Tänavune kriketihooaeg on Eesti jaoks alanud edukalt, sest Eesti naiste kriketikoondis võitis eelmisel nädalal kõik kümme mängu Bulgaaria koondise vastu. "Bulgaaria koondise tase on küll Eesti naiskonnaga sarnane, ent eestlannade tehniline ja strateegiline valmisolek jäi sel korral ülekaalukalt peale," kommenteeris Tammoja, ja lisas, et järgmisena mängitakse soomlaste vastu.

Eesti Kriketi Liit on tegutsenud juba enam kui 20 aastat. Kriketit harrastab aktiivselt üle 300 mängija 12 kriketiklubis üle Eesti. Viimase pooleteise aasta jooksul on Eesti meeste rahvuskoondis teinud märkimisväärse tõusu rahvusvahelises edetabelis, liikudes 95. kohalt 61. kohale, samuti hoiab kiireima saja jooksu maailmarekordit 27 punktiga Eesti koondislane Sahil Chauhan.