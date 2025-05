Inglismaa lahtistel medali võitnud Varjun: üritan vaadata profikarjääri poole

Eesti golfimeeskond sai mullu Euroopa meistrivõistlustel neljanda koha. Tänu sellel pääses viis meie mängijat Londoni lähistel toimunud 79. Inglismaa lahtistele meistrivõistlustele ning Mattias Varjun suutis uut taset näidates võita kõvas konkurentsis pronksmedali. 1947. aastast toimuval turniiril osales 144 mängijat 17 riigist.

"Inglismaa lahtised on iga-aastaselt ikkagi Euroopas Top5 võistlus ja ta on kindlasti hinnatud. Minul õnnestus alles esimest korda mängida ja kohe ka edukas olla. See näitas, et me olime väga hästi valmis selleks. See viimane aasta Ameerikas, kus sai mängitud väga palju võistlusi tugevate vastastega ja keerulistes tingimustes, aitas ka valmistuda. Viimane nädalal oli palju tuult, väljak oli kõva ja keeruline, aga ma tundsin ennast nendes oludes üpris hästi ja see kajastus ka tulemustes," rääkis Varjun ERR-ile.

Golfikoondise kapten lõpetas hiljuti kuus aastat USA-s kestnud ülikooliõpingud, mis võimaldasid tal aasta ringi mängida tugevate vastastega. Aprillis sai temast teine Eesti meesgolfar, kes võitnud USA ülikoolide turniiri. Võidu võttis ta koduülikooli Missouri väljakul.

"Minu jaoks ta oli eriti väärtuslik, kuna ta oli ainuke võistlus, mis mul Ameerikas õnnestus võita ja üldse olin teine eestlane, kes seda on suutnud. Kogu oma karjääri olen mänginud esimeses divisjonis Ameerikas ja kõik need võistlused on olnud heal tasemel ja see on ka põhjus, et miks me läheme sinna üldse mängima neid võistlusi ja kogemust saama. Hindan seda võitu kõrgelt," märkis Varjun.

Mattias Varjuni pronksmedal amatööride Inglismaa lahtistelt meistrivõistlustelt. Autor/allikas: Eesti Golfi Liit

Inglismaa lahtistelt toodud pronksmedali võidu puhul õnnitles Mattiast kolmapäeval Jõelähtmel trenni tehes ka Eesti Golfi Liidu president Ain Hanschmidt. Tänu millele on tulnud arenguhüpe?

"Viimane aasta ülikoolis valisin endale sellise koha, kus olid väga tugevad võistlused ja palju keerulisi tingimusi. Teadsin, et nad on sellised ja võib-olla alati ei olnud lihtne, aga kui nüüd tagasi vaadata sellele, siis olen saanud sealt kõvasti karastust ja väga hea kogemuse. Ma arvan, et see on võimaldanud mul juba teha hea tulemuse siin hooaja alguses ja ka edaspidi annab enesekindlust, et ma saan selliste tingimustega hakkama," rõõmustas Varjun.

Majandusõpingud on selja taga ja nüüd on peagi 25-aastaseks saaval golfimängijal sihikul profikarjäär. "Lähitulevikus üritame golfiga ikkagi tõsisemalt edasi tegeleda ja vaadata profikarjääri poole. Meil on siin lisaks minule siin veel mitmed poisid, kes on teinud tublisid tulemusi ja kellel on potentsiaali olla väga edukas ka profimängijatena."

Järgmisid võistluslööke teeb golfikoondise kapten juba reedel, kui Jõelähtmel algavad Eesti amatööride lahtised meistrivõistlused, kus osalevad ka tugeva tasemega konkurendid välisriikidest.