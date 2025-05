Roosas särgis Del Toro võttis esimese etapivõidu, Carapaz kerkis teiseks

Del Toro üritas konkurentidelt eest ära rebida viimasel tõusul, kuid 2019. aasta üldvõitja Richard Carapaz (EF Education - EasyPost) ja karjääri viimast suurtuuri sõitev Romain Bardet (Team Picnic PostNL) läksid mehhiklasega kaasa.

Kolmik sõitis viimased üheksa kilomeetrit koos ja kuigi võitja selgitamine näis jäävat lõpusirgele, siis Del Toro otsustas Bormio tänavatel uuesti rünnata. Ta ületas finišijoone neljasekundilise eduga Bardet' ja Carapazi ees, saades Julio Alberto Perez Cuapio järel teiseks mehhiklaseks, kes teeninud Itaalia velotuuril etapivõidu.

"See on minu kolmas või neljas pjedestaalikoht tänavusel Girol – see on uskumatu! Kõik tahavad minu roosat liidrisärki, kuid täna sain aru, et ma ei anna kunagi alla. Ma püüan igat etappi võita. Mul ei ole midagi kaotada," sõnas Del Toro finišis.

Del Toro kasvatas kolmapäevase etapiga kokkuvõttes oma edumaa 41-sekundiliseks. Tema selja taha kerkis Carapaz ning seni teist kohta hoidnud britt Simon Yates (Team Visma | Lease a Bike) langes kolmandaks (+0.51). Vähem kui kahe minutiga kaotab üldliidrile ka kanadalane Derek Gee (Israel - Premier Tech; +1.57).