Alcaraz komistas teises setis, kuid võitis mängu

Alcaraz alistas kolmapäeval kaks tundi ja üheksa minutit kestnud matšis 6:1, 4:6, 6:1, 6:2 Ungari esireketi Fabian Marozsani (ATP 56.). Hispaanlase ainus raske moment tuli teises setis, kui ta kaotas oma esimese servigeimi ning ei suutnud viiel katsel murdepalli realiseerida.

"See oli suurepärane mäng. Esimeses setis mängisin hästi, olin väga enesekindel," rääkis Alcaraz kohtumise järel. "Teises setis hakkas vastane palju paremini mängima, tõesti agressiivselt ega eksinud kordagi. Mul oli natukene raske tema mänguga toime tulla, aga õnneks olin kolmanda seti alguses kindel ning hakkasin seejärel üha paremini mängima."

22-aastasest hispaanlasest sai esimene käimasoleval sajandil sündinud meestennisist, kes jõudnud Prantsusmaa lahtistel 20 matšivõiduni. Tema järgmiseks vastaseks on kas 31. asetusega prantslane Giovanni Mpetshi Perricard (ATP 37.) või asetuseta Bosnia ja Hertsegoviina esireket Damir Džumhur (ATP 69.).

20 - Since 2000, Carlos Alcaraz (23 matches) has become the second-fastest player to claim 20 Men's Singles match wins at Roland Garros, after Rafael Nadal (20). Lineage.#RolandGarros | @rolandgarros @atptour @ATPMediaInfo pic.twitter.com/b1IXfOb9jZ