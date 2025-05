Kahekordse finalisti jaoks lõppesid Prantsusmaa lahtised teises ringis

Nii 2022. kui ka 2023. aastal finaalis mänginud norralane kohtus kolmapäeval portugallase Nuno Borgesega (ATP 41.). Ruud jäi esimeses setis peale 6:2, kuid sattus seejärel raskustesse.

Norralane oli väljakul liikudes silmnähtavalt vaevas ning Burgos võitis kaks järgmist setti 6:4, 6:1. Neljanda seti eel kutsus Ruud väljakule arsti. Talle valmistas valu vasaku jala põlv ja kuigi norralane jätkas mängimist, siis kaotas ta neljanda seti kindlalt 0:6.

Ruud piirdus seega esimest korda pärast 2018. aastat teise ringiga. 28-aastane Borges sai aga esmakordselt jagu maailma esikümnesse kuuluvast mängijast, lisaks on ta esimene Portugali meestennisist, kes Prantsusmaa lahtistel kolmandasse ringi jõudnud.

Borges läheb kolmandas ringis vastamisi 25. asetatud austraallase Alexei Popyriniga (ATP 25.), kes oli 7:5, 6:3, 6:4 üle Tšiili esinumbrist Alejandro Tabilost (ATP 61.).

Nuno Borges defeats the double finalist in four sets. #RolandGarros pic.twitter.com/0cIx9MdQT1