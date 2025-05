Gus Greensmith kutsus Škodat üles kiiresti tegutsema

Gus Greensmith on kutsunud Škodat üles kiiresti tegutsema, et taastada konkurentsivõime ja jõuda järele klassi liidrile Toyota GR Yaris Rally2-le. WRC2 sarja sõitja usub, et hetkel ei suuda keegi puhtalt kiirusega Oliver Solbergile ja GR Yarisele vastu saada.

Greensmith lõpetas hiljutisel Portugali rallil WRC2 arvestuses kolmandana, kaotades Solbergile üle minuti. Teiseks jäi Yohan Rossel (Citroën C3 Rally3).

"Kindlasti on meil veel arenguruumi, sest ausalt öeldes ei suuda keegi hetkel ainult kiiruse poolest Oliveriga võidu sõita. Nii et tuleb teha muudatusi ja kindlasti tuleb ka edasi areneda. Škodal on väga pikka aega olnud parim auto, nii et ma usun, et nad suudavad selle uuesti saavutada. Aga üks on kindel – mida iganes me teeme, või mida Škoda teeb, peab juhtuma kiiresti," sõnas Greensmith ralliportaalile DirtFish.

Erinevad Škoda Fabia versioonid on valitsenud autoralli maailmameistrivõistluste teist tasandit, WRC2 sarja, võites tiitli kaheksa korda üheksa aasta jooksul ajavahemikus 2015–2023. Eelmisel aastal tõi aga Sami Pajari uuele Toyota Yaris Rally2-le debüütvõidu, edestades Škoda roolis olnud Oliver Solbergi, kes seejärel teatas oma üleminekust Jaapani tootja ridadesse alates 2025. aastast.

Solberg valitses oma esimest starti Rootsis, võites 18 katsest 11. Safari rallil juhtis ta WRC2 arvestust, kuid jäi tolmu kinni ja lõpetas viiendana. Portugalis võitis ta üle poole katsetest, sealhulgas üheksa avapäeva üheteistkümnest, ja teenis taas kindla võidu.

Kui Greensmithilt küsiti, kas Toyota jõudluseelis sunnib teda strateegiat muutma – näiteks panustama Škoda töökindlusele –, vastas ta: "Ma arvan, et tuleb sõita nii täiega kui võimalik, aga sellistel rallidel on lõike, kus peab ka ettevaatlik olema. Parim näide oli teisel läbimisel Cabeceiras de Basto katsel – lõpp oli väga konarlik ja roopas, aga ma surusin kõvasti. Ja Toyota oli ikka viimases pooles kolm sekundit kiirem! Ma mõtlesin, et ma ei tea... tuleb hakata rohkem läbi mõtlema. Mulle meeldib mõelda, et ma olen vahel nutikas poiss. Nüüd on natuke puhkust ees, saan tulevikku paremini planeerida."

Kuigi Greensmith on pettunud oma auto kiiruse puudujäägis ja Portugali ralli viimasel päeval tehtud ebaõnnestunud rehvivalikus, mis tema sõnul maksis talle võimaluse teiseks kohaks, on ta siiski rahul oma 2025. aasta hooaja algusega. "See on meie parim hooaja algus WRC2-s pärast tagasi tulemist," ütles ta. "See on positiivne, kuigi ma valetaksin, kui ütleksin, et ma ei ole pettunud, et me Portugalist teist kohta ei saanud."

Greensmithil on praeguseks 15 punkti rohkem kui samal ajal 2024. aastal, mil ta Portugali rallil WRC2 liidrina katkestas. Ta jätab järgmise etapi Sardiinias vahele, kuid jätkab tiitliheitlust juuni lõpus Kreeka Akropolise rallil.