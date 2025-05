TÄNA OTSE | Tiitlipõua lõpetanud Kalju võõrustab uue peatreeneriga Paidet

Liigatabelis kolmandal kohal paiknev Nõmme Kalju lõpetas laupäeval kuueaastase karikapõua, alistades Evald Tipneri karikavõistluste dramaatilises finaalis penaltiseerias FCI Levadia. Meistriliigas on Kalju võitnud kaheksa mängu järjest.

Paide seevastu on viimasest neljast mängust teeninud vaid kaks punkti, pärast eelmises voorus Harju Laagriga tehtud viiki vallandati senine peatreener Ivan Stojkovic ning tema asemele palgati Vladimir Vassiljev.

Kalju on tabelis 28 punktiga kolmas, Paide on 23 punktiga viies.

Paidel on kollaste kaartide tõttu mängukeeld kapten Henrik Ojamaal ja Oskar Hõimul, lisaks peab mängu vahele jätma eelmises mängus punase kaardi saanud Dražen Dubackic.

Kalju ja Paide on sel hooajal omavahel kaks korda mänginud. Märtsi alguses sai Kalju karikavõistluste veerandfinaalis 1:0 võidu, Paides peetud liigamängus oli aga Linnameeskond 4:0 parem.

Kalju peatreener Nikita Andrejev: "Liiga on meie prioriteet, seega oleme võitlusvaimus ja emotsioonid pärast karikafinaali peaksid andma meile lisaenergiat."

Kalju poolkaitsja Rommi Siht: "Pärast karikavõistlusi oleme täielikult keskendunud liigale. Ootame väga huvitavat mängu ja meeskond on valmis andma endast parima, et võita."

Paide peatreener Vladimir Vassiljev: "Viimaste päevade meeskonna energia annab väga positiivset tagasisidet ja usuks, et oleme õigel teel. Meie vastas on väga organiseeritud meeskond, kes just tuli karikavõitjaks. Peame hoidma fookust 90+ minutit, et tuua positiivne tulemus riietusruumi. Ootan põnevusega mängu ja ootan kõva andmist väljakul!"