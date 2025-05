Tiimikaaslasele alla jäänud Munster: ma ei muretse sellepärast

Munster alustas tänavust WRC-sarja M-Spordi sõitjate seas selge liidrina. Tema meeskonnakaaslased Josh McErlean ja osalise ajaga sõitja Mārtinš Sesks on Rally1 masinatega kokku osalenud vaid kolmel WRC-etapil. Munster märkis, et tal endalgi napib kogemust, olles kõrgeimal tasemel vaid ühe täishooaja sõitnud, kuid sellegipoolest oodati just temalt parimaid tulemusi.

Kuid Portugali rallil kaotas Munster McErleanile kolmveerand minutiga. Luksemburglane kinnitas, et ta ei muretse oma iirlasest meeskonnakaaslasele alla jäämise pärast, vaid tervitab sõitjat, kes on huvitatud samadest eesmärkidest.

"Olen teda enamikel rallidel varem võitnud. Seekord võitis tema mind ja kalendris on jäänud üheksa etappi. Üldarvestust juhib Elfyn Evans ja seekord edestas teda viis teist meest. Selliseid asju juhtub, see on võistlus," sõnas Munster ralliportaalile DirtFish.

"Seekord oli nii, aga mul on hea meel, et tal läheb hästi ja meil on samad eesmärgid, mille suunas liikuda," lisas Munster.

WRC järgmine etapp sõidetakse 5.-8. juunil Sardiinias.