Indiana Feveri staari Caitlin Clarki ootab ees vigastuspaus

Clark vigastas laupäeval New Yorgi vastu mängides reielihast. Juhul kui mängija kahe nädala pärast naaseb, mängiks ta 14. juunil kordusmängus New Yorgi vastu. Ta jääb eemale mängudest Washingtonis, Chicagos ja Atlantas ning ka kodumängudest Connecticuti ja Washingtoni vastu.

See on Clarki karjääris esimene kord, kui ta jääb platsilt eemale. Eelmisel hooajal mängis naine kõigis 40 mängus ja mõlemas play-off'is. Sel hooajal jäi ta jalavigastuse tõttu eemale Indiana esimesest hooajaeelsest kohtumisest.

Treener Stephanie White sõnas ajakirjanikele, et ta ei tea täpselt, millal Clark vigastada sai, kuid pärast mängu öeldi talle, et tal on "midagi jalaga lahti". Clarki puudumine võib olla naiskonnale suur hoop.